Sedema revoca concesiones a 145 centros de verificación vehicular

Xalapa, Ver.-De las 330 concesiones que se tenían para centros de verificación vehicular y verificentros han sido revocadas 145 por diferentes motivos, entre estos actos de corrupción, incumplimiento de la Norma Oficial o falta de pago dijo el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (Sedema), Juan Carlos Contreras Bautista.

¿Verificentros en Veracruz han sido denunciados por falsificar documentos oficiales?

Incluso dijo que hay cinco denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGE) por falsificación de documentos o indebido procedimiento.

A finales de julio se cumple el plazo para que los centros de verificación vehicular que todavía operan en la entidad hagan la transición a verificentros / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Recuerda que a finales de julio se cumple el plazo para que los centros de verificación vehicular que todavía operan en la entidad hagan la transición a verificentros, para cumplir con las normas oficiales en materia de medio ambiente y calidad del aire.

El funcionario estatal dijo que, de lo contrario se les retiraría la concesión otorgada por Gobierno del Estado.

“En total vamos a contar 185 verificentros en el estado, teníamos 330 concesiones, de esas operaban 230 concesionarios, de los cuales solo 50 eran verificentros que había sido la última transición, muchos tramitaron amparos, no querían transitar al cumplimiento de la norma, por lo que fuimos tajantes, si no hay cumplimiento de la norma no pueden seguir operando”.

A su decir, esta depuración ayudará a que operen aquellos concesionarios que son funcionales y aquellos que no cumplan la norma, no tendrán la autorización para que Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) les otorgue la línea de captura a través de la Oficina Virtual de Haciendo (OVH) para que sigan operando.

Insistió en que de las 330 concesiones solo 230 funcionaban y actualmente 45 no pudieron transitar a los verificentros, por falta de pago, incumplimiento de la norma.

“En total pasamos de 330 a 185, es decir son 145 concesiones revocadas (...) recuerden que tenemos denuncias en la Fiscalía General del Estado hasta por falsificación de documentos, en el fiscalía tenemos 5 denuncias”, algunos por venta de hologramas en Facebook.

De las 330 concesiones solo 230 funcionaban y actualmente 45 no pudieron transitar a los verificentros, por falta de pago, incumplimiento de la norma/ Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Hasta el momento, dijo, no han sido notificados de que se hayan interpuesto amparos por parte de los concesionarios en riesgo de perder los permisos, pues la mayoría transitó para poner orden.

“Afortunadamente la mayoría transitó y ya vemos en varios lugares que están poniendo sus instalaciones acorde para que el ciudadano pueda acudir y tenga los espacios necesarios para cumplir este servicio. La prueba dinámica se tiene que hacer es un requisito clave, los automóviles tienen que estar revolucionando su vehículo para el análisis”.