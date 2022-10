Cafetaleros sostienen a medio millón de familias y no tienen apoyos

Tras afirmar que la austeridad se maneja de manera inadecuada, el presidente de la Unión Nacional de Productores de Café de la Confederación Nacional Campesina (CNC), José Julio Espinosa Morales indicó que desde el inicio de la administración federal los cafetaleros han sostenido el rubro con recursos propios.

En entrevista, en el marco del foro Contexto Actual de la Cafeticultura en México, refirió que este sector no ha recibido recursos ni de la Federación ni a nivel estatal, pese a que es el sustento de más de medio millón de familias en el país.

Incluso señaló que en la pasada Cámara de Diputados se logró la asignación de 8 mil millones de pesos al sector agropecuario, que incluía el sector cafetalero, recursos que nunca se vieron reflejados.

“Es necesario insistir que nuestra actividad es importante en varios aspectos, en el área económica, social y ambiental, tenemos que insistir mucho porque no hemos sido escuchados, nuestros compañeros productores en esta administración han sostenido la cafeticultura con recursos propios, pero creo que es necesario, por la importancia que tiene, que el gobierno federal y estatal apoyen”, expuso.

Recordó que el sector ha estado dañado desde hace algunos años, por lo que urge su rescate, para lo que se necesitan recursos que las autoridades no entregan ni aplican.

“Todo involucra recursos, hay una idea mal manejada de austeridad, pero dinero sí hay y seguirá habiendo, pero depende en lo que se quiera invertir, hacerlo en el sector del café es importante y redituable para todos”, argumentó.

En ese tenor, destacó que en el Senado de la República se tiene la iniciativa de Ley de Fomento a la Cafeticultura en México, la cual, entre otras cosas, tiene por objeto la creación del Instituto Nacional del Café, organismo autónomo, que permita limitar el actuar de las empresas transnacionales y les otorgue un papel más importante a los productores.

Puntualizó que la propuesta será presentada por la senadora oaxaqueña Susana Harp Iturribarría, quien, con el apoyo de los integrantes del sector, generó el documento con el que se pretende integrar adecuadamente los eslabones de la cadena del café, considerando, principalmente, a los campesinos dedicados a su cultivo y cosecha.

“Tenemos la confianza en que se entienda bien que esta Ley es muy importante para llevarla a cabo y sobre todo crear el órgano, hemos insistido en la necesidad de un organismo con facultades para poder regular nuestras actividades”, expresó.

Afirmó que el sector tiene aliados en la Cámara de Diputados, pero quienes los han apoyado se encuentran con la dificultad de que toda acción es aprobada y generada por la mayoría, misma que “no hace si no lo dice su patrón y no da ni un paso si no hay instrucciones, no tienen rumbo y sólo les importa sacar las iniciativas de la Presidencia”.