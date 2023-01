Violencias contra mujeres en cargos de decisión, normalizadas: diputadas de MC

Las diputadas de Movimiento Ciudadano en el Congreso local señalaron que las mujeres siguen sin estar seguras, sin tener garantías de seguridad y de libertad en los espacios de representación popular y cargos de decisión, porque las violencias se han normalizado.

En conferencia de prensa, Ruth Callejas Roldán y Maribel Ramírez Topete afirmaron que no solo las alcaldesas son víctimas de violencia política, sino también aquellas mujeres que ocupan cargos de decisión.

La legisladora Ruth Callejas Roldán indicó que no existe protección a las víctimas, ya que en Veracruz las mujeres no son prioridad.

“Las mujeres seguimos sin estar seguras, seguimos sin tener garantías de seguridad y de libertad, es lamentable que se tengan que hacer públicas acciones las acciones de violencia para que las autoridades actúen”, dijo.

¿Qué opinan sobre el caso de la alcaldesa de Sayula de Alemán?

Como ejemplo mencionó que en el caso de Sayula de Alemán, la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas debió recurrir a las declaraciones públicas para ser escuchada.

“Es lamentable que una mujer en política tenga que hacer público y salir del estado para dar a conocer la situación que se genera en el municipio, la Comisión de Gobernación del Congreso debe actuar, hay solicitudes de ambas partes y esto tiene que resolverse por la ciudadanía de Sayula de Alemán, los ciudadanos están sin un gobierno que les garantice la seguridad y el libre gobierno”, expresó.

Sin embargo, mencionó que se espera que el regidor segundo, Abimael “N”, haya sido detenido por el tema de violencia política en razón de género y “no le estén imputando otro delito que sea por calmar la situación”.

¿Qué opina la diputada Maribel Ramírez Topete?

Por su parte, Maribel Ramírez Topete recordó que en el Congreso local se tienen en la congeladora iniciativas que pudieran dar respuesta a este tipo de situaciones.

“Presenté la iniciativa tres de tres con la que se puede dar respuesta a este tipo de crisis que son innecesarias y que parten de una cultura y nuevo trato a las mujeres, tenemos que incidir y es a través de la ley que podemos construir este tejido social que hace mucha falta reconstruir”, expresó.

La diputada acusó que se han normalizado las violencias a las que se enfrentan las mujeres que están en espacios de decisión, incluido el Congreso del Estado.

“Se han normalizado las violencias, el no ser convocadas a reuniones, el no solicitarles su colaboración, que no se dictaminen las iniciativas, que nos revienten sesiones, también son violencias de género que no podemos normalizar, son situaciones que se viven día a día”, comentó.