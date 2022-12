Consultorios de farmacia, los nuevos guías en la salud; ¿dan buen servicio?

Población con acceso a seguridad social manifiesta preferir pagar entre 150 y 250 pesos por medicamentos y consulta incluida en un consultorio privado adyacente a farmacia que perder el tiempo en alguna clínica o centro de salud del sistema público que, coincide, “está rebasado”.

En entrevista, derechohabientes de la clínica 11 del Instituto Mexicano de Seguro Social manifiestan que sí solicitan la atención pero cuando necesitan “algo mayor”, como cirugías o atención hospitalaria. Exponen que lo hacen porque para servicios mayores el incremento de costos en hospitales privados sí es muy alto, de lo contrario, no sería alternativa porque “el sistema público cada vez está peor y pone en riesgo la vida”, indican.

La respuesta es coincidente con quienes alguna vez han acudido a centro de salud o clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Manifiestan que más de una vez se han enfrentado al desabasto de medicamentos, al difícil acceso a una consulta, a procesos engorrosos y, lo que consideran peor, a la falta de equipo.

Sistemas de salud públicos están rebasados, señalan especialistas | Foto: David Bello

En el caso de Roberto, padre de familia de un chico de 24 años, expone que hasta la tarde del 12 de diciembre en la clínica 11 del IMSSS no había tomógrafo. Lo dicho es respaldado por tres personas más. “Nos quieren mandar al puerto de Veracruz para una tomografía pero es un problema craneal grave. Es indignante que en el lugar más equipado del IMSS de la capital del estado no te puedan hacer una tomografía”.

Ante algo ligero yo ya no me paro en el IMSS; pierdo todo un día, no me atienden bien y ya me tocó que ni la medicina habíaMaría Luisa, derechohabiente

Afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado también señalan deficiencias y cuestionan la accesibilidad, lo mismo que personas que acuden a centros de salud.

“Fui al Centro de Salud Maraboto y me dijeron que ese no me correspondía, me mandaron a otro y tampoco, finalmente llegué al bueno y no me pudieron atender. Anduve en taxi… Quedé curado”, dice resignado Luis Fernando Mata Ortiz, quien opta por servicio privado de bajo costo.

Al respecto, el maestro en Salud Pública Héctor Alcázar Bonfil señala que en 2022 los consultorios adyacentes a farmacias se están consolidando como la posibilidad de tener acceso a una atención médica profesional para ciertas causas de demanda. “Se toma ahora como un recurso accesible en tiempo, bajo costo, sin tramitología y efectivo en el primer nivel de atención”, anota.

¿Por qué hay auge de consultorios privados?

Ante el cada vez mayor desabasto de medicinas y dificultad en el acceso al primer nivel de atención en las instituciones de seguridad social, los consultorios anexos a farmacias privadas están en auge en México y Veracruz no es la excepción, coinciden expertos en salud pública.

Escasez de medicamento, otro problema que aleja a los derechohabientes | Foto: David Bello

El investigador Noé Alfaro Alfaro sostiene que se ha incrementado el uso de estos consultorios pero el problema es la calidad de la atención, pues aunque no se puede generalizar, sí están detectadas recetas médicas que no tienen relación con la patología.

En actividad del Seminario Permanente 2022 de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Veracruzana, mencionó que en algún momento inicial de la pandemia se pudo documentar un interés por incrementar la venta de medicamentos.

La doctora Edith Rodríguez Romero señala que la Secretaría de Salud es la responsable de las farmacias en general pero permite la prescripción de más medicamentos de los que necesita el paciente “porque contrata a médicos por amiguismo, sin capacidad técnica”.

En su intervención en la mesa de diálogo “Retos del Sistema Nacional de Salud en México”, la maestra Julieta López Vázquez corroboró que uno de los grandes desafíos es la calidad de la atención y lamentó que haya quienes vean como un “modelo aspiracional” a las instituciones de seguridad social.

Expuso la necesidad de una fuerte inyección financiera para que mejore la calidad técnica porque “los consultorios aledaños no son buenos resolutivos pero los de seguridad social no resuelven -en muchos casos- ni siquiera el acceso, para empezar, por falta de fichas”.

“El sector público se está quedando corto en la atención de las necesidades reales de salud de la población… Se vive un momento de transición e incertidumbre en el que no sabemos qué quieren, cómo le van a hacer y hacia dónde van a llevar al sistema de salud”, expresó.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, el 50.8 por ciento de la población utilizó servicio privado, del que 19.9 por ciento corresponde a consultorios adyacentes a farmacias, utilizados por accesibilidad, cercanía, bajo costo y solución al problema.

Los especialistas anotan que el sistema privado de bajo costo en el primer nivel de atención complementa al sistema público ambulatorio; además, se coloca como competencia de consultorio privados independiente cuyas consultas son comparativamente más costosas.

¿Por qué es un llamado de alerta para el sistema de salud público?

“Esta es una llamada de alerta para guiarnos sobre qué se debe mejorar en el sistema público”, expresó el doctor Jahaziel Díaz Vallejo, quien sostuvo que sin importar afinidades políticas es necesario retomar las buenas estrategias del pasado, adoptarlas y mejorarlas como un derecho a la salud fundamental.

“En el sistema actual del país no hay planeación de las actividades, se trabaja por ocurrencias de la gente y no de un plan debidamente estructurado de lo que se tienen que hacer”, complementó la doctora Edith Rodríguez.

En la mesa de diálogo de los especialistas en salud pública hubo un recuento de lo que ha sido el sistema de salud en México, las reformas y el notorio interés por un sistema de salud universal que, afirman, se busca en medio de inequidad e injusticia.

“Llevamos cuatro años de incertidumbre, no vemos claridad en la consolidación del sistema y queda claro que la salud es un gran botín que se convierte en una farsa inmoral”, se escuchó en las conclusiones.

“Seguro Popular, Insabi, IMSS Bienestar… El tiempo se nos está acabando. Ya no es cuestión de colores ni partidos sino de responsabilidad en salud pública para que las futuras generaciones no vivan un sistema de salud más decadente”, concluyó el doctor Mauricio Fidel Mendoza.