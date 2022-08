Gobernador ordena a las Fuerzas armadas resguardar Sayula de Alemán

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que fue él quien dio la orden de que las Fuerzas Armadas tuvieran presencia en el ayuntamiento y el municipio de Sayula de Alemán para salvaguardar la integridad de la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas y la población.

“La presencia de las Fuerzas (Armadas) fue una instrucción mía desde la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz inmediatamente que se hizo público nosotros decidimos atender porque ella es la presidenta municipal y tenemos que atender cuando hay una justificación clara de la problemática, teníamos la información y decidimos atender de inmediato, sobre todo en la protección a la gente”, dijo.

¿Por qué reforzarán la seguridad de Sayula de Alemán?

En conferencia de prensa manifestó que tenía la información de que en el municipio había una disputa entre dos bandas por los recursos del ayuntamiento.

Ahora, dijo, ya se convirtió en una disputa entre el Cabildo y la alcaldesa, “declararon a la prensa, pero eso ellos lo deben resolver, el municipio es libre, ya el pueblo de Sayula los juzgará, nosotros tenemos que atender”.

“Recuerden que ha habido un cambio de gobierno municipal y tenemos indicios de que una banda tenía cierto control, viene el cambio municipal y llega otro a querer tener control, yo ya había hecho un exhorto a los candidatos y candidatas que no recibieran apoyo de las bandas criminales porque lo primero que les iban a pedir era el director de la Policía”, expuso.

Recordó que en pasadas administraciones municipales las bandas delictivas pidieron colocar a determinada persona en la Dirección de Obra Pública y la Tesorería, “con eso ya fregaron al municipio, les dijimos que desistieran, aunque sabemos que no es fácil”.

“Independientemente de que, si yo comulgo o no con la alcaldesa eso no importa, ella es la autoridad y tengo que actuar, la gobernabilidad depende de nosotros y tenemos que garantizarla. Yo no la apoyo en su persona, pero es la presidenta municipal, es la autoridad y en esta circunstancia debemos garantizar la gobernabilidad”, expresó.

¿Qué ocurrió con la alcaldesa de Sayula de Alemán?

Puntualizó que la alcaldesa en ningún momento renunció, por lo que este lunes se presentó para continuar con sus labores al frente del ayuntamiento.

“Ella no se ha ido porque para irte tienes que renunciar y que yo sepa no tiene ni intenciones de renunciar ni de irse, dejará de ser presidenta cuando renuncia o haya un acto formal de destitución en el Congreso y eso no se ha dado ni se va a dar, hasta donde yo sé, conforme a lo expresado con ella”, argumentó.

Manifestó que la comunicación directa con la alcaldesa es con el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien tiene a su cargo la gobernabilidad de los municipios.

Integrantes del Cabildo de Sayula de Alemán se presentaron en el Congreso local para solicitar que el síndico Bartolo Grajales asuma la Presidencia Municipal | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En días pasado la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas denunció públicamente que tanto ella como su hijo habían sido secuestrados presuntamente por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, hecho que fue puesto en manos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Además, acusó que se supuestamente se le había solicitado en varias ocasiones entregar recursos a sus presuntos secuestradores.

El pasado jueves nuevamente la alcaldesa solicitó al Gobernador garantizar las condiciones de seguridad para que regrese a asumir la presidencia municipal.

Tras ello, este lunes se presentó a laborar escoltada por elementos de las Fuerzas Armadas.