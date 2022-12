¡Exigen justicia! Liberan a chofer que provocó fractura craneal a estudiante Jafet

Familiares del universitario Óscar Jafet Escobar Andrade señalan una serie de irregularidades y vicios para poder tener acceso a la justicia para el alumno de excelencia de la Universidad Veracruzana que cayó de un autobús del Servicio Urbano de Xalapa (SUX).

A pesar de contar con testigo que asegura que el chofer “jugaba carreritas”, el presunto responsable ya fue puesto en libertad, cuando por la fractura craneal Jafet puede tener secuelas a corto o largo plazo, o permanentes, “todo por una imprudencia”.

“No es por dinero. Queremos justicia y que nadie más viva lo que Jafet y nosotros, su familia, quienes recibimos malos tratos del fiscal Alfredo "N" y observamos irregularidades en la conformación de la carpeta de investigación”, expresan.

Como familia, exigen que las fiscalías, Tránsito del Estado, choferes, concesionarios y permisionarios del transporte público asuman el compromiso que tienen con el pueblo. “El sistema le falló a mi hermano y le ha fallado a toda la población de Veracruz durante años. No queremos que se vuelva a repetir. Hay casos que nunca han sido escuchados porque la Fiscalía hace cansados los procesos”, manifiesta Yered Amalec Escudero.

Estudiante no recuerda su nombre tras accidente

Añade que buscará marcar la diferencia, pues le toca ver cómo “todo está coludido, sucio y turbio. A mí no me da miedo exponerlo y quiero justicia para mi hermano que está sedado… No se acuerda de su nombre”.

Comparte que Jafet, de 24 años de edad y estudiante de quinto semestre de Filosofía, es alumno de excelencia y estaba muy entusiasmado de regresar a clases presenciales. “Tiene un proyecto de vida. Quiere estudiar una maestría en cine, pero ahora está en una cama del IMSS mientras el responsable quizá ya hasta esté manejando, poniendo en riesgo la vida de otras personas”.

Puntualiza que lo más importante es la salud de Jafet, pero no permitirá que el caso quede impune, como muchos otros sí han quedado en el olvido por falta de tiempo, información o hartazgo ante el deficiente sistema de justicia que, señala, da todo para pensar que están coludidos la Fiscalía, SUX y Tránsito del Estado.

Adelantó que la comunidad estudiantil y los consejeros alumnos de Humanidades-UV ya se organizan para solicitar un pronunciamiento al rector Martín Aguilar Sánchez; además, planean una marcha de la que pronto darán más detalles.

¿Cómo fue el proceso legal para hacer la denuncia?

Yered Amalec Escudero explica que desde las primeras horas del accidente ocurrido el pasado 30 de noviembre en la avenida Ruiz Cortines en autobús SUX ruta Campo de Tiro-Zona UV hubo irregularidades en el proceso por parte del fiscal encargado Alfredo "N", quien no se presentó con nombre completo y no tomó declaración por no tener el acta del universitario.

Narra que el jueves 1 de diciembre se presentaron con todos los documentos solicitados en la Fiscalía número 16 pero no fueron atendidos por el encargado; la declaración la tomó una fiscal auxiliar y después se les notificó que se habían equivocado de nombre del presunto responsable.

“Me marcan para decirme que se equivocaron de nombre y me hacen firmar la declaración donde el nombre del acusado ya no es el mismo. ¿Cómo se van a equivocar en algo tan importante?”, cuestiona.

Yered Escudero sostiene que el fiscal se comportó de manera prepotente y les dijo que tenía un caso más importante que atender; el tiempo pasó y con el argumento de que la carpeta no estaba bien conformada, el acusado salió libre.

“A la carpeta le faltaba el informe médico que no integró el fiscal; dijo que sí lo buscó en el CAEV. Claramente se ve que ni siquiera leyó la declaración donde yo dije que mi hermano se encontraba en espera de operación por fractura de cráneo y coágulo en la clínica 11 del IMSS”, expone.

“Hacen que pase el tiempo, dejan libre a la persona acusada y le dan su licencia. En este caso no hubo restricción de regresar la licencia a una persona que es un peligro para la sociedad”, acusa.

La joven da a conocer que el seguro del SUX no se ha puesto en contacto con la familia y el acusado lleva el proceso en libertad. Enfatiza que no hay dinero que compre la dignidad de su hermano y que la lucha apenas empieza; “el objetivo es que nadie vuelva a pasar por esta situación”.