Disminuye anidación de tortugas en Veracruz, ¿Cuál es la razón?

Veracruz, Ver.- Este año la temporada de anidación de tortugas marinas ha sido baja en todos los campamentos del estado de Veracruz, reporta la encargada del programa de anidación de tortugas marinas en el Parque Arrecifal, Rosa Siria Martínez Portugal.

En playas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río solo se ha resguardado un nido de la especie lora, mientras que en el campamento de Lechuguillas se han presentado 13 anidaciones.

“Efectivamente la temporada ha sido baja pero esperamos que en los siguientes meses se recupere las anidaciones. En promedio estamos esperando para el campamento de lechuguillas 90 nidos más o menos, ahorita está un poquito baja, pero esperemos que se cumpla la meta del promedio que se hace cada año.

En el caso de aquí habido una sola anidación de tortuga Lora, habido intentos de otras anidaciones pero las condiciones de que está muy seca la arena y no ha llovido, intentan anidar pero se derrumba el nido y no pueden”, detalla.

La especialista atribuyó dicho comportamiento a diversos factores, entre ellas la temperatura del mar y disponibilidad de alimento, entre otras cuestiones.

Sin embargo asegura que no se trata de una situación atípica, pues ya años en anteriores se ha dado ese comportamiento, mismo que también se está registrando en otros estados.

Recordó que la tortuga Lora, comúnmente anida los meses de marzo hasta finales de junio, mientras que la tortuga verde inicia su anidación de mayo a octubre, sin embargo esta última tiene mayor presencia en la zona norte, por Lechuguillas.

En el caso de la zona conurbada y sus islas del parque Arrecifal, la especie que mayormente llega es la Lora y el promedio que se llega a registrar es de 2 a 10 nidos.

En ese sentido, pide a las personas respetar este proceso natural en las playas, avise a las autoridades para que puedan realizar el manejo adecuado de los nidos.