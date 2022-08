Había intención "perversa" por desaparecer CFE; ¿por qué lo dice AMLO?

Tras afirmar que el acceso al Internet es un derecho que su gobierno va a garantizar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que había una intención perversa de destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerrando y subutilizando plantas porque supuestamente producía energía sucia, lo que fue aprovechado por empresas particulares.

Durante su visita a Cosoleacaque, Veracruz, al encuentro con trabajadores de la CFE “Iluminando y comunicando a México, Internet para todos”, aseguró que está orgulloso del trabajo que realizan los empleados de la CFE para conectar con internet al país y que en su administración se está rescatando a la paraestatal y a su clase trabajadora.

“Nos vamos a sentir muy orgullosos, esto no tiene que ver con lo material, tiene que ver con la fraternidad, la bondad, darle la mano a quien se quedó atrás, por eso cuando se hable de internet el día de mañana, se vinculará a los trabajadores electricistas”.

Así, criticó que se diera en anteriores administraciones un trato preferencial a empresas extranjeras como Iberdrola, con el argumento de que producían energías limpias.

“Saben que los mandamos al carajo, usaban lo de energía limpia para hacer negocios sucios, eso es la realidad, como ni siquiera en igualdad de circunstancias se competía con ellos, porque estas empresas recibían subsidios para apuntalarlas con recursos del pueblo, se les devolvían los impuestos, la CFE generando menos energía, iban a la quiebra total, por eso estamos hablando de rescatar a la CFE”.

Agradeció a los trabajadores de la CFE que trabajen arduamente para conectar el país con internet y aseguró que cumplirán con todos y cada de los empleados electricistas para regresarles sus derechos y trabajar de la mano con ellos.

“Estamos muy conscientes de que no se podrá sacar adelante al país sin los trabajadores y lo vemos, cada vez que hay un desastre natural, ustedes en una semana restablecieron el servicio, así en todo México, son de los mejores trabajadores electricistas en el mundo”.

Recordó que a su llegada al Gobierno Federal tuvo una reunión con trabajadores de la CFE quienes le denunciaron que les “mutilaron” el contrato colectivo y aumentaron la edad de jubilación, “hice el compromiso de reparar ese daño y lo cumplimos y así vamos a seguir”.

Explicó que ya se tiene el presupuesto para llevar internet a las localidades porque cuando no hay corrupción “alcanza y rinde, entonces vamos hacia adelante y que vivan los trabajadores electricistas”.

Expuso que este día comienzan una gira para impulsar el programa de internet universal para todas y todos por varias partes del país. “Estuvimos en Tuxtla, ahora con ustedes mañana con trabajadores de la CFE en el Estado de México y por la tarde en Jalisco. El domingo en Sinaloa y Nuevo León. El propósito ya se dio a conocer es contar con el apoyo de ustedes para que podamos comunicar con internet a todos los pueblos, es como se ha dicho, recurrir a ustedes como se hizo en el pasado cuando un buen presidente Adolfo López Mateos en 1960 decidió nacionalizar la industria eléctrica para que todos los pueblos de México tuvieran acceso a la electricidad”.

Recordó que en ese momento no llegaba al 50 por ciento ese servicio, pero a partir de que se nacionalizó empezaron a contar con él todos los pueblos y al día de hoy el 99.6 por ciento de la población tiene energía eléctrica en el país gracias a la CFE.

“Fue una hazaña, esto no se hubiese logrado si no se toma la decisión de nacionalizar la industria eléctrica porque en ese entonces quienes daban el servicio eran empresas particulares y como es natural, la empresa privada busca la ganancia, la utilidad, a veces el lucro porque no se conforman con una utilidad razonable, obtienen mucho más de lo debido y también dan el servicio en donde está el dinero, se electrificaban las ciudades porque ahí estaban los consumidores que podían pagar, pero en un ejido o un pueblo era muy difícil contar con el servicio de energía eléctrica”.

Subrayó que el estado tiene que ocuparse de garantizar los derechos fundamentales del pueblo como el derecho a un salario justo, al trabajo, educación, salud y a servicios básicos como la electricidad, el agua y ahora el internet que es también un derecho.

“Así está concebido a nivel mundial, pero siempre va adelante el discurso de los hechos y se habla mucho del derecho al internet como se habla del derecho a la salud o a la educación e incluso está escrito en la constitución, pero es letra muerta porque en la realidad no se cumplen esos derechos”.

Refirió que los trabajadores de CFE prestan un servicio a la comunidad y al pueblo, pues esto no tiene que ver con lo material sino la fraternidad y el amor al prójimo.

“Darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos juntos, eso es lo que vamos a hacer, por eso cuando se hable de internet mañana, se le va a vincular con los trabajadores electricistas. Es hacer historia como la están haciendo los trabajadores petroleros porque yo me apoyo con ustedes en todo lo que tiene que ver con la industria eléctrica y con ellos con la industria petrolera”.

¿Qué pasa en Veracruz con el Internet?

En el caso de Veracruz, expuso que hay municipios en donde las cabeceras municipales no tienen acceso a internet por lo que ahora se cumplirá con esa tarea de conectividad con internet.

“Ahora con estos antecedentes decidimos que íbamos a comunicar al país con internet porque este servicio solo existe en las ciudades, en el caso de Veracruz son 212 municipios y hay cabeceras municipales donde no solo no hay internet, sino que no hay telefonía celular y en cabeceras donde hay, sale uno de esos pueblos más grandes, a veces ciudades, y ya no hay señal y hay que andarse subiendo a los cerros para agarrar la señal y poder hablar”.

Dijo que lo que buscan es que todos tengan acceso al internet porque será una revolución en el marco de la “revolución de las conciencias, de la mentalidad” dado que cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo y eso es lo más difícil de lograr.

“Ahora no, ahora el pueblo está completamente despierto, concientizado, avispado, ya no se deja manipular, entonces con el internet se va a tener más información y esto va a avivar más la conciencia del pueblo y se va a tener también información para la educación y la salud. Imagínense los niños que puedan tener acceso al internet, es un cambio de fondo, radical”, concluyó.