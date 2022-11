Secretario de Seguridad deberá responder cuestionamientos de diputados: Corro Mendoza

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Margarita Corro Mendoza dijo que el nuevo secretario de Seguridad Pública del estado, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla tendrá que dar respuesta a todos los cuestionamientos de los legisladores durante el periodo de comparecencias, pese al poco tiempo que lleva en el cargo.

Aunque dijo que todavía no se tiene la fecha en que los secretarios de despacho acudirán a comparecer, en este gobierno estatal no se le “calla” a nadie.

“Todavía no ha salido el calendario de cómo van a ser y en qué días, pero yo creo que no demora. Durante estos cuatro años a ellos se les cuestiona su trabajo, ellos tienen que dar sus resultados y me ha parecido siempre un muy buen ejercicio, en este gobierno de la cuarta transformación no se le calla a nadie, todos tenemos voz y lógicamente ellos tienen que responderle al pueblo”.

Consideró que pese a que el secretario de Seguridad Pública tiene apenas unos días encabezando la dependencia tendrá que atender todos los requerimientos de los legisladores con puntualidad.

“A mí me pasó con el titular de la Sedarpa, cuando entramos en la pasada legislatura, yo estaba de secretaria de la comisión de Desarrollo Agropecuario y me acuerdo muy bien que tenía como dos meses que había cambiado el titular de la Sedarpa; sin embargo, el nuevo titular tuvo que dar respuesta porque le tiene que dar seguimiento a los trabajos que ya había hecho el secretario anterior entonces no creo que vaya a haber algún cambio”.

Asimismo, subrayó que en su nuevo encargo y como representante del Poder Legislativo, tendrá que tener presencia en la mayoría de los eventos a la que sea convocada por parte del Poder Ejecutivo y Judicial.

“Sobre todo representar al Congreso, la prioridad es dar la representación que como poder legislativo tenemos”.

¿Qué opina sobre la titularidad de mujeres en distintas dependencias?

En otro tema, destacó que es “maravilloso” que en este gobierno encabezado por Morena se tenga un congreso paritario y haya mujeres como titulares en la Fiscalía General del Estado, en el Poder Judicial y en la Mesa Directiva del Congreso Local.

“Eso nos da a nosotras esa potestad, yo estoy muy contenta de todos los partidos, para mi todas son mis compañeras y qué bueno que sean mujeres las que estén encabezando esas dependencias tan importantes. Nos dan más luz, más voz, más reflectores, lo que siempre se había pedido, pero que no se había dado ese derecho a la mujer de poder tener equidad en la representación aquí en el Poder Judicial”.

Sobre lo dicho por algunas feministas de que cuerpo de mujer no garantiza que no haya una actitud misógina o machista acorde a los intereses de los hombres y mujeres que tienen otras prioridades de partido o de orden económico, dijo respetar sus opiniones.

Yo respeto mucho a todas de verdad y desde aquí les mando un fuerte abrazo, estoy para servirles, las puertas están abiertas para todas, todos y todes en el Congreso del estado.