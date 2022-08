No habrá "mano negra" para aspirantes a gubernatura de Veracruz: Mario Delgado

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que será a través de un proceso interno y considerando la opinión de los militantes la manera en que se decidirá quién será la persona que represente al partido en el proceso electoral de 2024 para la gubernatura de Veracruz.

En conferencia de prensa, realizada desde Minatitlán, donde acompañó al diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna, a su informe de labores, descartó que vaya a existir “mano negra o dedazo” en la selección de la persona que será la abanderada de Morena en la contienda en la que se suplirá a Cuitláhuac García Jiménez.

Puntualizó que para la selección de los candidatos para las gubernaturas se realiza un proceso interno, el cual incluye una encuesta realizada con los militantes.

“Cómo garantizar que no haya mano negra, ni mano peluda, ni mano invisible, podemos lograr eso, nosotros aplicamos encuestas espejo, las cuales se realizan el mismo día, a la misma hora y con el mismo mecanismo, los resultados se brindan de manera transparente y pública”, dijo.

Manifestó que este mismo proceso se aplicará para la selección del candidato a la presidencia de la República, “para que haya transparencia, equidad e imparcialidad porque la unidad depende de eso, el partido no puede tener pretexto para una ruptura. Las encuestas se levantan en dispositivos que permiten saber el lugar exacto de donde se realizan, aplicando la georeferencia, el día, la hora, la duración y cuando lo permite el entrevistado una fotografía”.

Puntualizó que los aspirantes tienen acceso a las bases de datos, aunque, desafortunadamente, existen casos de personas que no los aceptan y recurren a los tribunales.

“Lo que sí tenemos son casos, desafortunadamente, es que hay compañeros que les gana la gana, entonces si no ganan dicen que hubo mano negra, manoseo o dedazo, sino reconocen su propio compromiso porque al participar en Morena se comprometen a los resultados, entonces van e impugnan y se dedican a poner en mal nuestro movimiento, Morena les abre las puertas y patean esa puerta, impugnan y los tribunales resuelven, nosotros acatamos las decisiones”, expresó.

Aseveró que no debe existir incertidumbre o temor de que se vaya a vulnerar el derecho que tiene la gente a decidir las decisiones importantes del movimiento.

¿Guardia Nacional pertenecerá a la Sedena?

Por otra parte, afirmó que se le brinda el apoyo completo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el decreto con el que se busca que la Guardia Nacional pertenezca a la Sedena.

“El Presidente tiene todo nuestro apoyo, desde la campaña se planteó lo que se está haciendo, veníamos de una espiral de sangre y violencia creciente desde (Felipe) Calderón y se incrementó con (Enrique) Peña, vamos a las causas, vamos a combatir las causas que están generando la violencia, con una inversión histórico, una atención especial a los jóvenes y tener una policía nacional que pudiera dar respuesta a lo que estaba sucediendo”, dijo.

Refirió que no se contaba con un cuerpo policiaco como la Guardia Nacional e incluso en algunas corporaciones había infiltrados en las direcciones, “protegían a los delincuentes, para abajo todo estaba podrido”.

Indicó que ante ello se debía generar una policía que estuviera apoyada en las Fuerzas Armadas, por lo que surgió la Guardia Nacional con elementos que venían de estas corporaciones.

“Todo mundo quiere que esté la Guardia Nacional, se ha hecho un trabajo excepcional, el planteamiento del Presidente es blindar el futuro. El debate actual es falso porque no estamos en los tiempos de Felipe Calderón en donde sin preparación alguna se mandó al Ejército a combatir al crimen, pero no sabíamos que alguien del Gobierno protegía, ahora no hay complicidad con la delincuencia organizada”, expuso.

Puntualizó que la crítica que se genera desde la oposición no debería ser considerada, ya que “no tienen cara porque nos dejaron instituciones en ruinas, completamente infiltradas”.