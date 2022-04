Denuncia Maryjose Gamboa que sufrió asalto en CDMX; culpa a Morena

La diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) Maryjose Gamboa denunció que fue víctima de un robo en la Ciudad de México (CDMX) y culpabilizó al partido Morena por el suceso.

A través de un video que subió a sus redes sociales, la panista aseguró que se trató de un ataque planeado y que este forma parte de las amenazas que recibe todos los días, producto de la polarización que promueve el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Esto es lo que logra Morena, esto es lo que logras presidente todas las malditas mañanas por pararte a agredir a quienes no piensan como tú. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir votando como la gente nos mandó por ser oposición, pero si nos quieres amenazar o hacer algo esta no es la manera, esta es una cobardía”, dijo.

La legisladora panista dio a conocer que a su salida de un hotel de la calle Reforma se dio cuenta que tenía una llanta ponchada por lo que al paso de unas cuadras se tuvo que detener. En ese momento, dijo, se le acercó un coche con dos personas a bordo y que se detuvo detrás de su vehículo.

Precisó que mientras ella le tomaba una fotografía al conductor, una segunda persona se metió a su camioneta para llevarse sus cosas personales. “Se llevaron pasaporte, nuestra credencial de elector, documentos de mi esposo, mis documentos, mi portafolio, mi bolsa, todas mis tarjetas y todo lo que traíamos”.

Hoy fui objeto de actos de intimidación. Dañaron mi vehículo y me robaron. Esto estaba planeado; es una prueba del rencor que siembra Morena a diario contra quienes pensamos diferente.



No me van a amedrentar, ¡seguiré alzando la voz y defendiendo los intereses de los mexicanos! pic.twitter.com/icYOgqt9NF — Maryjose Gamboa (@maryjosegamboa) April 19, 2022

Gamboa Torales denunció que se trata de una zona sin cámaras de seguridad y que, aunque habló para pedir auxilio, la policía nunca llegó a atenderla. “Obviamente nos estaban esperando, obviamente estaba más que planeado y afortunadamente fueron cosas materiales pero obvio pudo haber sido que nos intentaran hacer algo si no saco teléfono y me pongo a grabar”.