¿Por qué emigran tantas personas de la sierra de Zongolica a EU?

Orizaba, Ver.- El presidente municipal de Zongolica, Benito Aguas Atlahua, dijo que debido a la pobreza extrema y la marginación en los pueblos de las Altas Montañas, los indígenas migran a los Estados Unidos y al norte del país en busca de una mejor oportunidad de vida y por eso el municipio se mantiene de las remesas.

Del año 2010 hacia atrás el 80 por ciento de los emigrantes era varón, actualmente emigran por igual hombres y mujeres.

Quienes se van son jóvenes que dejaron de estudiar y buscan la oportunidad de obtener ingresos porque ya se casaron o porque tienen hijos.

Local

Señaló que el 95% de quienes se van, vuelven al municipio ya que sólo van por temporadas.

La economía de Zongolica, apuntó, se basa en el café y cuando termina la cosecha comienza el tiempo de la milpa y "entre finales de julio e inicios de septiembre viene la carencia y es cuando la gente migra", explicó.

Para tener cierto control sobre esa población, las autoridades elaboran un padrón con apoyo de agentes y subagentes, para conocer hacia donde viajan y firmar convenios con las empresas donde laboran, para que respeten sus derechos.

Indicó que durante agosto se tiene detectado que se fueron mil 700 personas a trabajar en los campos del norte, en el Vizcaíno.

"No tengo datos que se hayan ido a Tamaulipas o Nuevo León sino más bien hacia La Paz y la zona de Chihuahua; otros migran hacia los Estados Unidos", abundó.

¿Cuáles son los trabajos que encuentran en la CDMX?

Los indígenas que viajan hacia la Ciudad de México trabajan en la industria de la construcción como albañiles, resaltó. "Sale un autobús de la zona de Tlacnepaquila que los lleva y los trae, pero ya tiene un modus vivendi", acotó.

Agregó que no pueden decirles que se queden en su municipio, "me gusta hablar con la verdad, no escondemos nada, claro que la economía no está tan bien y lo que nos queda es respaldarlos, y que les paguen bien", apuntó.

Leer más: Tromba afectó a 150 familias en este municipio veracruzano

Resumió que vigilan que los indígenas no sean víctimas de tratantes de personas que puedan poner en riesgo su integridad física y la de su familia.

(Publicada originalmente en El Sol de Orizaba)