Armas de juguete como regalo a menores... mala idea: psicóloga

Réplicas de armas de fuego que van desde pistolas hasta fusiles o subfusiles vuelven a estar en tendencia entre algunos niños, adolescentes y jóvenes, algo que no debe ser tomado a la ligera, advierte la psicóloga Paulina Bermejo Fuentes.



En entrevista apunta que la solicitud de estos juguetes bélicos es un reflejo de lo que ven en televisión, de los videojuegos a los que tienen acceso y hasta de las pláticas entre adultos, a quienes les es difícil no hablar de inseguridad y violencia. “No es estar en contra de los videojuegos o de este tipo de juguetes sino estar alerta de señales de agresividad u odio”, indica la especialista en terapia cognitivo-conductual.

¿Por qué puede afectar la violencia de videojuegos a menores de edad?



Comparte que ya ha llevado casos de adolescentes y jóvenes que presentan conductas agresivas que pudieran tener relación con el exceso de tiempo dedicado a videojuegos violentos.

“Hay que prestar atención con el fin de proporcionar lo que es adecuado a la etapa de desarrollo de la personas; un niño de 7 años no tiene por qué pasar hasta 10 horas en juegos en los que en primera persona y con un gran realismo derrota a sus enemigos con armas de fuego”, puntualiza.



A pesar de que cada caso es único, la psicóloga recomienda evitar regalar fusiles o subfusiles a los menores, así como exponerlos a prácticas como cacería de animales, real o ficticia.



Detalla que medir la agresividad es un tema complejo y aún no hay pruebas fehacientes que relacionen la violencia de los juegos con la violencia real, pero eso no significa que a personas pequeñas se les deba dar libre acceso a videojuegos aptos para mayores de 18 años.



“Hay una responsabilidad que debemos asumir con el fin de lograr personas con mejores relaciones sociales, con una correcta integración en cualquier ambiente y estilos de comportamiento asertivos”, dice.

¿Puestos de juguetes venden armas?

Las declaraciones de la psicóloga se dan en el marco del Día de Reyes, cuando en recorrido por puntos de ventas de juguetes en la capital del estado es posible ver distintos modelos de armas, que van desde los 40 pesos hasta los 2 mil 700 pesos.



Aunque con reservas por estar en un país que prohíbe esta venta, vendedores coinciden en el repunte de interés por estos "juguetes" y lo atribuyen a que cada vez son más quienes del videojuego “se saltan a querer ser el personaje”.

En 2022 y lo que va de 2023 coinciden en que cada vez salen más modelos de fusiles y metralletas automáticas de hidrogel, así como proyectiles eléctricos, también de bolas de gel con distintos modos de disparo.



De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM-161-SCFI), “en el país solo está permitida la elaboración y distribución de los juguetes decorativos, ornamentales y miniaturas, siempre y cuando tengan el cañón visiblemente cubierto”.



Especifica que no deben contar con un mecanismo mecánico y, en el caso de las de tipo revólver, el cilindro debe ser fijo y hueco o vacío a manera de que se pueda distinguir visiblemente esta condición.



En cuanto a las pistolas de agua, deben portar algún tanque de almacenamiento, o tener diseño que a simple vista sea distinguible como juguete.