Piden atender demandas de ciclistas e insisten en dar mantenimiento a ciclovía

El integrante de la organización Physis Ciclovía, Luis Fernando López Galicia insistió en que han ocurrido robos en las estaciones de autoservicio para sus bicicletas y que ya han entregado al gobierno municipal algunas de sus peticiones respecto a las necesidades en la ciclovía de Ruiz Cortines.

Recordó que enviaron un diagnóstico participativo tanto de transporte público, peatones y ciclistas sobre la ciclovía en el que señalaron, por ejemplo, que se estaban robando las bombas, pero las autoridades no aumentaron la seguridad.

“Hicimos el reporte y el Ayuntamiento fue y retiró el biciestacionamiento pero ya no lo volvieron a colocar a pesar de que se lo pedimos y ya se robaron dos bombas de ahí. Nosotros colocamos una bomba en el parque Juárez y otra en Los Lagos, pero estamos solos en el mantenimiento de las estaciones de autoservicio”.

Expuso que la actual administración no ha buscado seguir con la implementación de la ciclovía con acciones básicas como informar a la gente sobre esta.

“Le comentamos al alcalde que no se trata de más infraestructura, sino de hacer campañas de información, de informar a la gente cómo pueden hacer un cambio modal de manera gradual. Si tu andas en coche, a lo mejor un día dices ‘bueno me voy en camión, pero asegurarte que el camión va a pasar a cierta hora, que te va a dejar en cierto lugar, que vas a estar cómodo, seguro, que te a salir más barato que usar el coche para incentivar realmente que las personas usen tanto el transporte público, como la bici como caminar”.

¿Qué otras peticiones tienen sobre la ciclovía?

Otra de las peticiones que le hicieron al gobierno de Ricardo Ahued fue saber dónde están las barredoras especiales para la ciclovía que se adquirieron en la administración pasada pues no están siendo usadas actualmente, por lo que temen que se echen a perder.

“No hemos visto que las usen, no sabemos dónde quedaron, tenemos que las tengan arrumbadas y cuando las quieran usar ya no sirvan.También es importante que se empiece a visibilizar a la bicicleta como un medio de transporte porque muchas veces los mismos servidores públicos, los de seguridad vial dicen ‘oye vete a la ciclovía porque aquí estorbas o aquí te van a atropellar’, pero la ciclovía no es para pasear, es para comunicarme”, criticó.

Usuarios de la ciclovía piden que se respete este espacio, ya que es benéfico para todos los xalapeños / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Sobre la necesidad de contar con más ciclovías en Xalapa, refirió que para establecer dónde es idóneo se tienen que evaluar ciertas cosas. Un ejemplo es Circunvalación, que, aunque podría ser viable, se tiene que evaluar el número de vehículos que circulan por ahí y la velocidad.

“La ciclovía es una infraestructura que se enfoca en compartir la vía, cuando por ejemplo la velocidad de circulación de los coches te pone en peligro, te sientes inseguro, ahí sí va a una ciclovía”.