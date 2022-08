¿Cuáles son los municipios más inseguros para personas LGBT+?

Para exigir justicia y un alto a los crímenes de odio integrantes de la comunidad LGBT+ se manifestaron en Xalapa. Con banderas arcoíris y pancartas con las imágenes de quienes han sido asesinados y cuyos casos permanecen sin resolver, los manifestantes pidieron que exista atención real y oportuna a cada uno de los casos registrados.

El recorrido inició en el Teatro del Estado y continuó por la avenida Manuel Ávila Camacho para concluir en la plaza Sebastián Lerdo. Durante el recorrido el grito de "justicia" fue constante, por lo que el contingente recibió el apoyo de transeúntes y automovilistas.

De acuerdo con Leonardo Ruiz Moreno, presidente de la asociación Orgullo Xalapa, en el último año se han contabilizado 22 asesinatos, el último de ellos registrado en Poza Rica. Indicó que entre los municipios que son considerados focos rojos para la comunidad se encuentran Minatitlán, Coatzacoalcos, Poza Rica y Xalapa.

Mencionó que este año se logró justicia para el asesinato de Uziel, cometido en el puerto de Veracruz hace dos años y por el cual la persona responsable fue sentencia con 42 años de prisión. Recordó que hace un año se registró en Xalapa el asesinato de Miguel Ángel Sulbarán sin que a la fecha se tengan resultados claros en la investigación.

Queremos justicia y verdad por todos los compañeros que han sido asesinado como parte de la ola de crímenes que se ha registrado en Veracruz

Aseguró que la Fiscalía General del Estado no ha generado resultados e incluso ha evitado tener un acercamiento con los colectivos que luchan por obtener resultados en dichos casos.

"No ha existido un acercamiento, no se han dado las mesas de trabajo, ni siquiera se tiene un llamado, nos ignoran y no nos ponen atención, pedimos que de manera urgente resuelvan nuestros casos", expresó.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso local para que se aprueben las iniciativas que se han presentado en defensa de la comunidad, especialmente las relacionadas con la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Odio y la prohibición de terapias de reconvención.