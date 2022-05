Maestros: ¿Por qué temen que su nómina se "federalice"?

Veracruz, Ver.- Maestros veracruzanos se manifestaron en el zócalo de la ciudad para pronunciarse contra la federalización de la nómina. Alejandro Cucurachi Durán, secretario general del Sindicato Integrador Alternativo de los Trabajadores de la Educación en México (Siatem), menciona que la medida aparentemente pretende liberar a las entidades de una presión de gasto y dar certeza al pago de los sueldos de maestras, maestros y personal administrativo, pero las repercusiones serán negativas para el gremio.

Temen que varias prestaciones se pierdan o se modifiquen al asumir la federación la nómina de educación de los estados.

A través de altavoces manifestaron su preocupación por la falta de información y los riesgos que conllevara al magisterio.





Te puede interesar: Docentes toman la SEV, exigen cumplimiento a demandas laborales

“La fortuna de nuestra organización sindical es decirle no a la federalización de la nómina, no solamente por la falta de información sino por los riesgos que conlleva, tenemos compañeros que hoy en día y escuelas que están sin cubrirse interinatos de gravidez y por enfermedades generales, en el estado los interinatos se pagan hasta de 9 días y en la federación tenemos compañeros que de verdad están sufriendo porque sus alumnos no están siendo atendidos, están en cama enfermos y están preocupados porque sus alumnos no están siendo atendidos y es lo que no queremos que suceda en el estado”, comenta.

Local Acusa joven discriminación por amenaza de aborto; ¿qué dice la BENV?

Los manifestante exigen a los organismos sindicales estatales mayoritarios como el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV) y el Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (Sutsem), que se sumen a la lucha.

Dice que federalizar es regresar al antiguo régimen presidencialista donde todo el dinero lo ocupada y gastaba dicho nivel de gobierno.

Destaca que, si alcanza el dinero que llega a los estados para pagarles a los maestros, porque está presupuestado, lo único que tiene que hacer el gobernador es ubicarlo en el rubro que le corresponde que es el educativo.

Lee más: Trabajadores del INAH en desacuerdo por modificaciones a sus condiciones generales de trabajo

Al momento se tiene información que el estado de Veracruz no está incluido en este paquete de federalización de la nómina de maestros, sin embargo, será algo inevitable, es decir, todos los estados tendrán que ingresar a la federalización de la nómina y será un proceso pausado, a través de un decreto aprobado por el Congreso.