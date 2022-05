Acuario es cuna de recuerdos familiares; piden reabrir el recinto

Veracruz, Ver.-Integrantes de la sociedad civil en Veracruz exigen al Gobierno del Estado preservar el bienestar de los animales que se encuentran dentro del Acuario de Veracruz y arreglar las diferencias con el Patronato sin que se vea afectada la vida marina.

Al cumplirse cuatro días de la clausura total temporal representantes de la sociedad civil, activistas y ecologistas se han unido en una misma voz para hacer distintas movilizaciones para pedir porque el recinto sea reabierto cuanto antes, ante el riesgo de que los animales que se encuentran dentro puedan ser las principales víctimas de las diferencias entre el Patronato y el Gobierno de Veracruz a través de la PMA.

Rosario Martínez, madre de familia, asegura que el Acuario de Veracruz ha sido referente para que haya más cuidado ambiental a través de las actividades que se imparten, como los cursos infantiles.

“A mí me preocupan los animales, este lugar me trae tantos recuerdos, mis hijos vinieron a los cursos y le tomaron mucho al mar, su vida ahora es el pro del medio ambiente, sus carreras; este lugar te inculca el amor al medio ambiente, que es lo que actualmente falta ante las actuales condiciones del cambio climático; no sabemos qué está pasando con los animales nos dicen que hay gente cuidando, pero pedimos que sea reabierto”, señala.

Lourdes Consuelo Castello, otra de las activistas que durante la mañana del domingo se plantaron a las afueras del Acuario para protestas, menciona que “siempre he visto un lugar limpio, muy bien cuidado, si hay una diferencia entre la autoridad pedimos que se actúe de otra forma, que no se ponga en riesgo a la seguridad de las especies, ya han pasado varios días y no sabemos cuáles pueden se los riesgos, nosotros no sabemos de cuestiones políticas”, añade.