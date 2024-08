Independencia de gatos causa enfermedades y daños a la fauna silvestre, explica investigadora

Los gatos que deambulan en las calles de esta capital provocan una grave problemática de salud y ambiental porque depredan la fauna silvestre como aves y reptiles pequeños, además de que compiten, desplazan y hostigan a otras especies y transmiten patógenos que causan enfermedades como rabia, advierte Brian Jafet Mancilla Romero, de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, quien realiza la investigación: Gatos domésticos en áreas urbanas de Xalapa.

¿Qué causan los gatos que deambulan por las calles?

Brian Jafet Mancilla explica que la trasmisión de enfermedades por los animales que deambulan en la ciudad es común y algo que no saben las personas que dejan salir a sus gatos es que recorren largas distancias y toman agua y alimentos contaminados, entre otras situaciones negativas.

“Quienes tienen un gato consideran que es bueno darle libertad, porque es una especie muy independiente, pero resulta que no hay conciencia de sus interacciones negativas, siendo la más visible la depredación”, dijo.

El investigador detalló que la gente suele dejar a sus gatos, por ejemplo, en las áreas verdes, sin supervisión y sin darse cuenta de que en el lugar depreda a fauna más pequeña.

Explica que aunque no hay una cifra real, se estima que hay alrededor de dos millones en Xalapa, entre perros y gatos. “Y resulta que la gran mayoría se trata de animales callejeros, porque muchos los abandonan a su suerte en las calles”.

La gente suele dejar a sus gatos, por ejemplo, en las áreas verdes, sin supervisión | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

En el caso de los gatos, comenta que quienes los tienen los dejan salir y desaparecen por días, pues resulta que en ese tiempo recorren distancias muy largas. “Por ejemplo, un gato de zona centro puede llegar hasta el Cerro de Macuiltépetl o el parque El Haya”.

Indica que se ha hecho seguimiento de un gato con un GPS y se ha podido saber que recorren largas distancias para ir a las áreas verdes.

Los gatos que deambulan en las calles de esta capital provocan una grave problemática de salud y ambiental | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

¿Qué no se debe hacer si tengo un gato como mascota?

Explica que en su consideración, los propietarios de gatos no deben dejarlos salir del inmueble. Porque la sola presencia del gato resulta un peligro para algunas especies ya que afectan sus estilos biológicos, porque los mantiene en alerta, entonces no se reproducen, no descansan y no comen bien, muchos llegan a morir.

Es importante que se pongan restricciones de espacio, es decir, hay que mantenerlos en casa. “Porque es una especie doméstica que debería estar siempre dentro de casa, principalmente por las intervenciones que puede tener, porque estas son negativas hacia la fauna y porque puede sufrir algún daño, maltrato o que lo maten”.

Recomienda mantenerlos dentro de casa y facilitarles que hagan bien todas las funciones biológicas y estén a salvo.

Depredan la fauna silvestre como aves y reptiles pequeños, además de que compiten, desplazan y hostigan a otras especies | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Resalta que es importante darles una buena alimentación, ya que disminuye el riesgo de que tenga la necesidad de ir a buscar su alimento afuera.

Precisa que debería ser una prioridad cumplir con una tenencia responsable, o sea, ser un dueño responsable.