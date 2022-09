Rechaza gobernador que se vaya a reforzar la seguridad en Xalapa

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó que se vaya a reforzar la seguridad en Xalapa, luego de los hechos delictivos que se han registrado en las últimas semanas.

“En Xalapa vamos bien, los índices delictivos en Xalapa están a la baja, han sido dos hechos aislados, hay justicia, va a haber justicia en el caso de la maestra, aquí no hay problema (…)”, dijo.

En entrevista en el centro de la ciudad, aseguró que se trata de casos aislados, además negó una “confusión” entre ministeriales y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en el operativo de detención de dos personas en la capital.

Explicó que el Código Rojo es un método de atención rápida en cualquier situación de emergencia en el que se involucran todas las corporaciones policiacas, desde un incendio, inundación o hecho de inseguridad.

Sobre los hechos ocurridos ayer donde hubo detonaciones de arma de fuego en la zona de Los Sauces aseguró que la versión de la “confusión” fue de los medios de comunicación y fue falso.

“La fiscalía estaba en un operativo, le llega una llamada de alertamiento y ellos son los primeros respondieses en atención al hecho, los confrontan, más bien les disparan los presuntos responsables, chocan contra un taxi pasan a traer una moto y también impactan a la camioneta de los ministeriales pero se da la detención. El acordonamiento del Código Rojo ya tenía cerradas las rutas de escape, SSP llegó a reforzar el acordonamiento y ayudó para que no se fugaran”.

No hubo confusión, “es falso, fue de parte de los medios esa versión (de la consufión), pero no fue así, para eso es el Código Rojo, SSP se informa de lo que estaba pasando, yo recibo ese informe y ellos acordonan”.

García Jiménez expuso que no hubo personas lesionadas, solo los daños materiales de los vehículos que deberán atenderse por parte de las aseguradoras correspondientes y dos personas detenidas que fueron reportadas por la FGE.

Protección Civil

En otro tema, recordó que están a la espera de que la federación apruebe las dos declaratorias de emergencia para los municipios veracruzanos afectados por lluvias.

Expuso que llevan más de 5 mil 230 familias atendidas en todos los municipios con daños por lluvias y que siguen atendiendo las localidades de Minatitlán e Hidalgotitlán principalmente.

Agregó que una de estas solicitudes es para atender a la infraestructura que ha resultado dañada en la entidad.

Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que se sigue apoyando a las localidades que fueron afectadas por el temporal lluvioso en el estado de Veracruz | Foto: Cortesía | Cuitláhuac García Jiménez

“Aprovecharé que iré a Ciudad de México para hablar con la coordinadora nacional de Protección Civil pero hay toda la disposición de que se den”.

Recordó que la solicitud de declaratoria de desastre es para 32 municipios: Acayucan, Acula, Alvarado, Amatitlán, Atzalan, Chacaltianguis, Cosamaloapan, Coscomatepec, Cotaxtla, Cosoleacaque, Filomeno Mata, Boca del Río, Carlos A. Carrillo, Hidalgotitlán, Ignacio de la Llave, Jáltipan, Jesús Carranza.

Además, Los Reyes, Medellín, Minatitlán, Playa Vicente, Salta Barranca, Santiago Tuxtla, José Azueta, Tequila, Texhuacan, Texistepec, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Santiago Tuxtla, Uxpanapa y Zongolica.

Aborto

Además, se negó a dar a conocer el número de abortos que se han practicado en la entidad tras la despenalización del aborto para no criminalizar a las mujeres.

“Se atienden, no voy a decir (cuántos se han practicado) porque quieren que se diga para que se avienten contra ellas, nuestro respeto, me la sé muy bien, no sé la estadística. Sí (hay reporte) pero no podemos hacerlo porque van a empezar con el dato a denigrarlas, eso es lo que hacen los medios, sobre todo las personas de la derecha conservadora”.

Previo a la marcha que se prevé para las 15:00 horas, ya se observan elementos de seguridad en el centro de la ciudad | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Sobre la marcha feminista por el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe dijo que no habría un operativo de seguridad pública pues debe haber libertad para las mujeres y llamó a la población a escuchar sus demandas, como, aseguró, lo ha hecho su gobierno.

“No hay operativo, hay que darles libertad y yo aquí expresaría que la sociedad escuchemos atentamente este reclamo de las mujeres, les doy un dato que surgió a nivel nacional, 27 mil mujeres han fallecido por practicarse un aborto donde no se ha legalizado todavía. Veracruz no está entre esos, está entre los 10 estados donde el Congreso Local quitó la penalización y es momento de que todos escuchemos a las mujeres”.