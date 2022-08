Ni una escoba nos dio la SEV: ¿Por qué lo dice director de telesecundaria?

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) "no nos dio ni una escoba, ni un gis nos regala", afirmó el director de la escuela telesecundaria Juan Escutia, José Gerardo Luna López, quien llamó a los padres de familia a aportar la cuota voluntaria para atender las necesidades de ese plantel.

Durante el primer día del regreso a clases, señaló que requieren de una barda perimetral que llevan más de 22 años solicitando puesto que han sido víctimas de robos en varias ocasiones. Refirió que esa obra y un domo son necesidades prioritarias pues en temporada de lluvia, los estudiantes están expuestos, “es lo que quisiéramos que nos comprendieran los papás”.

"Apelamos a la buena voluntad de los papás porque hemos tenido padres de familia que inscriben a sus hijos a primer grado de secundaria dicen que sí van a dar la cooperación y no la dan; los inscriben a segundo año, dicen que sí y tampoco la dan, terminan tercer año, los niños se van y nunca nos cooperó", dijo el director.

Expuso que ese como muchos otros planteles, requieren de un mantenimiento constante, pues la autoridad educativa de la entidad ha reconocido que no se da abasto para cubrir las necesidades de todas las escuelas. "La escuela, por la ubicación en la que está, necesita chapeo, necesita mantenimiento, les pedimos que vengan a faenas, las hacemos los sábados para que los papás vengan a faena y tenemos a cinco papás, la última que hicimos vinieron dos papás y con ellos hicimos lo que se pudo".

Expresó que son muchas carencias y que han estado gestionando ante el Instituto de Espacios Educativos, Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación durante varias administraciones estatales, pero no han sido escuchados.

“Pintura, hemos solicitado y ahorita si no tenemos dinero, ¿de dónde?, pues con el apoyo de los padres de familia nada más. Nuestro alumnado no es mucho, el año pasado nada más tuvimos 82 alumnos de los cuales son contados los papás que dieron la cooperación a la asociación de padres de familia, son contados. ¿Y pues qué podemos hacer? El servicio educativo se le está dando, nunca hemos dejado afuera a un niño y les pedimos que comprendan”.

Refirió que los docentes tienen que sumarse a las labores de limpieza ante la falta de apoyo de los padres y madres de familia. “Desafortunadamente en los medios de comunicación se da la información de que no tienen porqué pagar, que no tienen que dar nada y desafortunadamente la Secretaría de Educación de Veracruz no nos dio una escoba, tanto que anduvieron programando que daban kits de limpieza a nuestra escuela no le dieron nada, ni un gis nos regala, todo eso lo tenemos que hacer con el apoyo de los padres de familia, para el mantenimiento de nuestra escuela”.

¿Se negó la entrada a un padre por falta de pago?

Este lunes, ante la queja de que no se dejaba ingresar a los menores porque sus padres no pagaron las cuotas escolares, el director señaló que se trató de un mal entendido de un padre de familia.

“Lo que pasa es que estábamos haciendo los honores a la bandera temprano y yo creo que ese fue el mal entendido porque para eso cerramos la reja y ahorita los papás están inscribiendo a sus hijos porque tampoco habían inscrito a sus hijos y ahorita lo están haciendo. Pusimos las fechas, era la semana pasada y yo entiendo, a veces todo lo dejamos a última hora y hoy los papás quisieron entrar, pero entraron los niños que ya estaban inscritos y pedimos que los que no lo habían hecho esperaran un momento mientras hacíamos los honores”.

Insistió en que las cuotas son voluntarias y que son determinadas por los propios padres de familia considerando las necesidades de la institución educativa y que este año es de 650 pesos.

Recordó que esa escuela regresó a clases presenciales desde el año pasado por lo que ahora necesitan de material de limpieza, papelería y todo tipo de artículos. “Nosotros estuvimos trabajando todo el ciclo escolar a partir de septiembre, todos presenciales y los papás a veces no nos entienden”, abundó.