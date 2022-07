Yeri Mua pide más seguridad ¿y la tachan de "loca y berrinchuda"?

La reina del carnaval 2022, la influencer veracruzana Yeri Mua criticó la falta de seguridad durante el primer desfile de carros alegóricos realizado este sábado. A través de sus redes sociales, Yeri Mua aseguró que no fue tomada “en serio” por parte del Comité del carnaval cuando exigió que hubiera seguridad durante las actividades carnestolendas.

“Yo me he dirigido al comité muchas veces y no es de hoy, no es de ahorita sino que vengo exigiendo seguridad para todos desde hace mucho y lo peor es que me tachan de berrinchuda. Lo peor es que me tachan de loca, entonces es una parte que a mí me molesta”, dijo.

Te puede interesar: Guerreros de Soledad: Conoce a banda de música que no falla al Carnaval de Veracruz

Local Patio de vecindad se convierte en centro de camping para turistas durante el Carnaval de Veracruz

Detalló que aunque durante el recorrido disfrutó mucho del desfile, una vez que bajó se enteró de varias anomalías que se registraron durante el paseo, una de ellas, fue el robo a varios integrantes de su equipo. Incluso, dijo, el padre del rey del carnaval, Bryan Villegas “El paponas”, sufrió el robo de su teléfono celular la noche del sábado. “Es algo que a mí me preocupa porque hay asaltos y no hay suficiente seguridad como para detenerlos o enfrentarlo”, expuso.

La reina del carnaval recriminó también la agresión contra reporteros que realizaron elementos de la Policía Municipal al rociar con gas pimienta a los comunicadores. “Hubo cosas turbias (...) me estoy enterando que estuvieron echando gas pimienta a reporteros, no entendí muy bien, no entendí qué está pasando pero en pocas palabras no hay seguridad. Resumido: no hay seguridad”, dijo.

En el live, previo al segundo desfile, la influencer veracruzana aseguró que siente preocupación por las personas a las que invitó a venir al carnaval mediante sus redes sociales. Y es que, señaló que le han hablado para informarle que han sido asaltados o golpeados.