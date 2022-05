¿Interés político en cierre de Acuario?; protestaron ambientalistas

Veracruz, Ver.- Ambientalistas y sociedad civil exigen al Gobierno del Estado preserve la seguridad de los animales que se encuentran en el Acuario de Veracruz, tras asegurar que la clausura del lugar se debe a una cuestión política para tener el control de los recursos que ingresan al recinto.

Encabezados por el presidente de la asociación ambientalista Earth Mission, Sergio Armando González Ramírez, un grupo de ciudadanos se manifestó a las afueras de las taquillas del recinto para pedir al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que "pare este teatro", pues a su consideración resulta irrisorio que a dos años de la denuncia por una fiesta que se presentó en el lugar se quiera intervenir.

Te puede interesar: Especies del Acuario de Veracruz no están desprotegidas; personal cuida de ellos

González Ramírez también hizo reclamos por el hecho de que el gobierno de Morena ha retirado apoyos en materia ambiental y ahora se pretenda clausurar un lugar donde se ha dado un manejo responsable de las especies.

Local ¿Qué pasará con el Acuario de Veracruz? Administrador se pronuncia al respecto

“Los animales no votan, no los frieguen, las autoridades no tienen idea de lo que es preservar los animales, dos años estuvo cerrado el Acuario y ahora dos años después no es posible que vengan y hagan esto, exigimos que se abra el lugar y que se preserve a los animales porque son los víctimas”, señaló.

Por otro lado “esto es una cuestión política y económica del gobernador, no tiene nada que ver con cuestiones ambientales, queremos decirle al gobierno que hablemos muchos ciudadanos pensantes y no nos van a venir con las ridiculeces de siempre, esto es un atraco del Eobierno del Estado”, externó Gladis en voz de los ciudadanos que acompañaron en la protesta.