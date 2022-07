"El Piojito" de Xalapa ve lejos su regreso al Parque Los Berros, ¿cuál es el motivo?

Si eres de Xalapa seguramente conoces el famoso trenecito que solía pasear a los niños y grandes que acudían al parque Los Berros, así es, se trata del famoso "Piojito", el cual ve lejos su regreso, ¿cuál es el motivo de esto?, te contamos lo que sabemos.

Cabe destacar que el último paseo que este tranvía dio fue el 15 de marzo de 2020, debido a la pandemia, tuvo que decirle adiós al sitio que ya era su hogar.

¿Por qué "El Piojito" no ha regresado a circular al Parque Los Berros?





A pesar de que el pasado 29 de abril el Ayuntamiento de Xalapa permitió que El Piojito regresara al parque xalapeño, esto no ha sucedido.

Ya pasaron 3 meses desde que fue aprobado su permiso para regresar, no obstante, los dueños de la empresa Tranvías y Trenes del Piojito no han reanudado sus actividades.

El motivo de su ausencia es que les informaron que además del permiso que ya obtuvieron, también necesitan sustituir su tradicional unidad por otra eléctrica que se encargue de remolcar al piojito.

De acuerdo con los dueños, esta solo se comercializa en China y es muy costosa (alrededor de 3 millones de pesos).

La hija del dueño de la empresa Tranvías y Trenes del Piojito, María de los Ángeles Escobar solicitó a las autoridades ser más conscientes y flexibles, pues tras la crisis ocasionada por la pandemia, no cuentan con el dinero necesario para sustituir su tranvía.

Además, señalaron que de lograr conseguir el tren eléctrico, tendrían que aumentar el precio del pasaje, lo cual afectaría el bolsillo de los ciudadanos.

Anteriormente, El Piojito había anunciado su regreso para el pasado domingo 19 de junio, sin embargo, eso no sucedió, lo cual lamentaron muchos xalapeños.

“Desconocemos cuál es el trasfondo del nuevo requisito que nos piden; se está poniendo en riesgo una tradición de 52 años. No esperábamos esa recomendación de última hora, sobre todo porque no estaba dentro del acuerdo. Pedimos al alcalde que sea un poco flexible, pues venimos saliendo de una pandemia y la economía no está para pedir un tren a China”, expresó María de los Ángeles.

Actualmente el Parque Los Berros de la capital veracruzana luce con algunos vendedores ambulantes y las familias siguen asistiendo a pasear con sus mascotas, hijos y seres queridos los fines de semana, sin embargo, es evidente la ausencia de El Piojito, el cual alegraba el ambiente con música y con personajes tales como Barney, Mickie y Minnie y que sin duda fue parte de la infancia de muchos xalapeños.