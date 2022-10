¿Por qué recibe amenazas el diputado Magdaleno Rosales? Ya contrató seguridad

Boca del Río, Ver.- Luego de las presuntas amenazas recibidas tras avalar el reglamento de grúas, el diputado secretario de la comisión de Hacienda en el Congreso Local, Magdaleno Rosales Torres, confirmó que contrató seguridad privada además que la Fiscalía le proporcionó personal.

En entrevista explica que después de dar posicionamiento del reglamento de grúas ha recibido una serie de llamadas amenazantes por lo que ya notificó esta situación a la Fiscalía del Estado.

Te puede interesar: Abuso de autoridad y cohecho, entre los delitos que más cometen funcionarios veracruzanos

Asegura que la Fiscalía le proporcionó todo el apoyo con personal capacitado para brindarle el apoyo en cuanto lo necesite, sobre todo cuando hace sus recorridos por el distrito rural al que pertenece.

Local Abusos de policías se mantienen en el estado; señala abogado penalista

Además de que en días recientes también contrató a personal privado para que lo acompañen en sus actividades. “Desde que denuncie la corrupción en el servicio de grúas he recibido muchas amenazas, tomé dos o tres llamadas, pero ya no lo hago, a menos que me manden mensaje atiendo, hace unos días contraté dos personas que son los que me ayudan y andan conmigo, no he puesto denuncias pero pedí audiencia con la Fiscala la licenciada Verónica, para comentarle el tema, me dijo diputado aquí están los policías personales que yo le tengo, para cuando los necesite”, expresa.

Insiste que con el nuevo reglamento de grúas se dará por terminada la corrupción que prevalece entre los concesionarios quienes abusaban de las personas con elevados cobros por el servicio de arrastre y pensión de las unidades. Indica que ahora corresponderá a Hacienda del Estado cobrar el servicio y se encargará de pagar lo correspondiente a los concesionarios de grúas

“Ellos se denominaron autoridad cuando no lo eran, había mucha corrupción y abusos, habrá más transparencia y mejor manejo de recursos porque el dinero se podrá traducir en más obras”, refiere