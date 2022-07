¿Tú le pones música infantil a tus hijos? Hay desinterés, dice director de orquesta

Orizaba, Ver. - En la actualidad existe una falta de interés por la música infantil y es urgente que haya un cambio en la cultura musical de los menores, la cual se ha visto afectada por la educación que reciben de sus padres, comenta Armando López Macid, director de la Orquesta Infantil de Orizaba.

"El gusto se modela desde casa, es el primer lugar donde el niño tiene la primera influencia, si su mamá le canta desde el vientre está comprobado que reconoce las voces y dentro de la música ya hay posibilidades de que disfrute".

Recalca que un menor puede ser entretenido con buena música, pero también si acuden a la guardería o jardín de niños, las melodías deben de ser acorde a su edad para su formación, las temáticas como las estaciones del año, su nombre, el deletreó, los números y las vocales son herramientas de aprendizaje musical.

López Macid, afirma que la música recreativa ayuda a los niños a desarrollar su psique de una forma adecuada, pues las letras con mensajes positivos o que enseñan son las que deben de permanecer en su mente, tal es el caso de las melodías creadas por el orizabeño Francisco Gabilondo Soler "Cri- Cri".

Recuerda que tuvo la fortuna de ser educado con música de Cri Cri lo que le dio la oportunidad de años después ser maestro de música y crear la Orquesta Infantil de Orizaba, "la diferencia son nuestros padres y es la escuela, hoy que ha cambiado algunos padres no se preocupan por los modales y el respeto a los demás y la música viene sobrando o solo oyen la música que es para bailar, pero hay variaciones en estas".

¿Por qué es importante fomentar la música de orquesta infantil entre las nuevas generaciones?

Los niños deben de ser enfocados en su fantasía e imaginación que les permita desprenderse de miedos y sociabilizar, pero si estos son llevados por un camino que no es el correcto para su edad, las afectaciones podrían ser con el paso de los años, pues la apatía es parte de un desarrollo social no bien encaminado.

Señala que a pesar de que hay música infantil que es del agrado de los padres, sin embargo, hay letras que les enseñan otras cuestiones que van con su higiene, pues sin decir nombres hay una canción que les incita a no tomar un baño y estar sucios.

"No puede ser que les transmiten esos detalles que van con su cuidado personal y que una mamá o maestra les pongan esas canciones, los niños se las aprenden y cuando te das cuenta las cantan".

Hoy en día las fiestas infantiles se "coronan" con canciones que no son adecuadas para la edad, como el reguetón y las letras que estos dicen, que si bien son cantadas por los niños no entienden del significado lo que los padres si "no les señalan que es un error decir ciertas palabras".

Finalmente, López Macid hace un llamado a los padres a educar a sus hijos en los momentos y etapas adecuadas a su edad y nivel escolar.

(Publicada originalmente en El Sol de Orizaba)