¿Por qué se detuvo apoyo a viviendas de AC Gilberto? Presidenta declara

Boca del Río, ver.- El programa de vivienda de la asociación Gilberto para dotar a familias de escasos recursos de un espacio digno que mejore su calidad de vida está detenido a causa de la falta de recursos económicos y el alza de materiales de construcción, comenta la presidenta de la asociación Gilberto Veracruz -Boca del río, Lili Sánchez de Ruiz



“Por la cuestión económica se detuvo desde la pandemia; sí llevamos láminas con el apoyo de mucha gente para un pueblo de Poza Rica, durante la inundación llevamos y llevamos a todo un pueblo y La Grandeza también se benefició; llevamos colchones, sábanas, toallas, despensas y trastes, pero es lo que se pudo hacer”, admite. La activista reconoce que desde la pandemia no han podido retomar el programa.

Te puede interesar: Veracruz: ¿A cuántos beneficia el programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

¿Cómo colecta apoyos la asociación Gilberto?

Y es que recuerda que la AC opera principalmente de los donativos de empresarios y la situación financiera de este sector aún no se ha recuperado por las afectaciones económicas que dejó la emergencia sanitaria. El proyecto consiste en la construcción de 40 viviendas en localidades rurales y de alta marginación de Veracruz, sin embargo, por el incremento de los insumos, como el cemento, fue suspendido.

Local Sedesol pedirá 250 mdp más de presupuesto para 2023

Asegura que se trata de la construcción de viviendas completas, no solo de baños. Como ejemplo cita que antes se gastaban 40 mil pesos, en la compra de material para construcción y se elevó el precio a 60 y 70 mil pesos. Además, se tenía el proyecto de construcción de un aula del nivel secundaria, en la zona serrana, donde los estudiantes tienen dificultad para transportarse de una comunidad a otra. También está detenida por la misma situación económica, comenta.

Sánchez de Ruiz reconoce que no tienen una fecha prevista para la realización de dichos proyectos, debido a que no se cuenta con recursos para su realización. “No hay fecha porque dependemos mucho de recursos tanto la sede nacional como lo que nosotros recaudemos, comprendemos que Veracruz está sufriendo por la pandemia y la gente que nos apoyaba, ahorita no puede hacerlo y en México, sucede lo mismo”, finaliza.