Espera San Juan Ulúa repunte de visitas por próximos festivales en el Puerto

Veracruz, Ver.-Derivado de la llegada del Festival de Velas, el Salsafest y el Carnaval de Veracruz, autoridades de la fortaleza de San Juan Ulúa prevén una afluencia de visitantes importante a este recinto durante los dos próximos dos meses.

El director del inmueble histórico, Porfirio Castro Cruz no descarta que el recinto pudiera recibir hasta mil 500 personas durante los días que se desarrollen dichos eventos.

“De hecho pensamos que el aforo lo vamos a rebasar, por ejemplo en semana santa un día que llegamos a mil 500 visitantes, claro que fluctúa, porque curiosamente el día que está más soleado, no es el día que más recibe el san juan de Ulúa, porque la dinámica que he aprendido es que la gente se va a la playa, entonces cuando más visitantes tengo es cuando está lloviendo, cuando hay norte, cuando no se pueden meter a la playa”, dice.

Y si bien es probable que para esas fechas prevalezcan días soleados, el funcionario, no descarta que la fortaleza nuevamente pudiera registrar cifras altas de visitantes, pues es probable que toda esa gente que acuda a disfrutar de esos festivales y del Carnaval, lógicamente busque acudir ir al San Juan Ulúa.

En ese sentido, se dicen preparados para modificar el aforo máximo y los filtros sanitarios, aunque no descarta que para entonces estos últimos se eliminen pues en muchos lugares han ido desapareciendo poco a poco.

Por lo pronto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha pedido retirar los protocolos sanitarios en los recintos históricos, pero no descarta que en breve dejen funcionar y al no haber eso implique retornar a la normalidad previo a la pandemia.

“Por ejemplo otro de las cosas que nos significó un cambio es que hay una ruta sugerida, entonces antes los visitantes recorrían libremente y chocaban en los puntos de cruce, entonces nosotros seguimos con una ruta sugerida de una duración de una hora”.

“Entonces puede ser que de aquí al festival velas ya no haya rutas sugeridas y las visitas sean libre, claro les vamos a informar inmediatamente que la autoridad nos diga que ya hay un cambio con respecto a este protocolo, se los tenemos que comunicar para que ustedes nos apoyen con esta difusión”, finaliza el funcionario.