¿Sientes calor?, empleados de Ciudad Judicial se quejan de que no tienen aire acondicionado

Veracruz, Ver.- Empleados de la Ciudad Judicial en Veracruz protestan bajo la exigencia de mejores condiciones laborales como la rehabilitación de todo el sistema de aire acondicionado que impide el trabajo dentro de las instalaciones.

Con pancartas en mano los trabajadores exigen a la Judicatura y al Tribunal Superior de Justicia atender las demandas que se han venido denunciando desde hace varias semanas, principalmente porque este año se cumplirán 10 años desde su inauguración y hay carencias en muchos servicios.

La demanda principal es la rehabilitación del sistema de aire acondicionado, ya que algunos climas ya no sirven por la falta de mantenimiento y otros más no son capaces de abastecer la demanda.

Mencionan que las instalaciones atienden a cientos de personas de manera diaria pero ante el sofocante calor, se vuelve imposible lograr la concentración.

“Son muchas inconformidades, el calor es insoportable, no se puede trabajar, tenemos varias semanas pidiendo que se arregle todo el sistema de aire acondicionado, los sanitarios, no hay mantenimiento y nadie quiere hacerse responsable, que no hay dinero, pero es un trato inhumano trabajar bajo estas condiciones”, expresa el grupo de afectados.

La Ciudad Judicial alberga cuatro juzgados familiares, tres juzgados en materia civil, un juzgado en materia mercantil, además del centro de mediación.

Cabe destacar que por dos días consecutivos los empleados se han estado manifestando a las afueras de las instalaciones que este agosto cumplirán 10 años desde su inauguración y que ha sufrido daños hasta en dos ocasiones por condiciones meteorológicas.