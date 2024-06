Autorizan trabajos de dragado en río Jamapa, ¿por qué es importante? Autoridades explican

Boca del Río, Ver.- El dragado en el río Jamapa será un hecho y en cuestión de semanas podrían iniciar los trabajos, dio a conocer el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortes.

¿¿Qué se sabe de los trabajos de dragado del río Jamapa?

Informó que hace unos días se firmó el contrato para iniciar las obras en el afluente del Jamapa, la cual tendrá una inversión superior a los 50 millones de pesos.

Para estos trabajos, se utilizarán dos dragas especiales que permitirá el dragado de hasta tres kilómetros | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

El funcionario estatal expresó que para estos trabajos, se utilizarán dos dragas especiales que permitirá el dragado de hasta tres kilómetros.

“Se firmó ayer el contrato del río Jamapa, son poquito más de 50 millones de pesos; yo lo he dicho y he escuchado, nos preocupamos ya cuando nos llega el agua al cuello, he visto algunos videos de la gente donde, hoy, precisamente que empiezan las lluvias, el problema del posible desbordamiento del Jamapa, pero nosotros, nuestra base para hacer el río Jamapa es la interacción del agua dulce con el agua salada, el ecosistema que permite el río Jamapa, por ejemplo, la reproducción del robalo”, detalló.

Por ahora, el caudal no representa ningún riesgo de desbordamiento, pero se ha estado monitoreando | Foto: Ingrid Ruiz / Diario de Xalapa

Rodríguez Cortes, señaló que para la siguiente semana buscará reunirse con el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel de Unánue Abascal, para coordinar los trabajos del dragado.

¿Por qué es importante el dragado del río Jamapa?

Externó la importancia de estos trabajos, tomando en cuenta que entramos a la temporada de lluvias. Recordó el funcionario estatal que es la propia actividad humana la que afecta el desarrollo natural del río, a la vez que recordó que estos trabajos de dragado se deben de llevar a cabo tomando en cuenta la importancia de la fauna acuática que habita en esa zona.

El funcionario estatal aseveró que los fraccionamientos residenciales construidos en las cercanías de la cuenca hidrológica han sido parte de los generadores de los sedimentos que han azolvado el río.

"¿De dónde viene este sedimento? De todos los desarrollos que están alrededor, está el Dorado, ahí están los edificios pegados al río, dicen ´oye que no tiene influencia´, claro, ahí vemos el sedimento que ya prácticamente parece una playa atrás del Palacio de Boca del Río", comentó.

El procurador del Medio Ambiente mencionó que se estudiarán otros detalles con la Secretaría de Marina, ya que hay zonas donde se requiere autorización para efectuar los trabajos.

Finalmente, el titular de la PMA subrayó que los trabajos que se pretenden realizar en el río no afectarán a la actividad turística ni naviera de la zona, por lo que la navegación no se verá interrumpida.