¿Por qué tantos apagones en la zona conurbada? Negocios y familias afectadas

Veracruz, Ver.-En los últimos dos años, los apagones constantes en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río han puesto en jaque a empresas y negocios, además de causar afectaciones a usuarios que ven cortado el suministro de energía eléctrica en algunas ocasiones hasta por varios días.

Sin embargo en lo que va de este 2022 se ha agudizado esta problemática al grado que ya son varios sectores y vecinos de distintas colonias de esta región que han manifestado su malestar incluso con protestas que hasta el momento han sido pacíficas.

De acuerdo con Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático, en los últimos dos meses se tienen registrados 72 apagones en diversas colonias y fraccionamientos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. En la mayoría de los casos, señala que son cortes que duran más de un día antes de que sea reparado y restablecido el servicio por empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para el activista social, esta situación se debe a la falta de una gestión eficiente de los directivos de la empresa productiva del estado, ya que no existe el correcto mantenimiento preventivo a la red de distribución de energía eléctrica.

Del mismo modo, afirma que la situación comenzó a presentarse de manera cada vez más recurrente desde hace cinco años a la fecha, periodo que coincide con el cambio del cableado de cobre a aluminio, material que advierte es inestable para las condiciones de salinidad que existen en esta zona conurbada.

“Los verdaderos problemas son los de distribución, el de comercialización me da la cara pero no es su ramo, llego y se esconde, el director o superintendente de estado no quiere ni salir a declarar de lo que pasa en Veracruz, no dan la cara”.

Moncayo Parra agrega que la población resulta afectada debido a que no puede almacenar sus alimentos y debe soportar los intensos calores, además de otras incomodidades cuando se requieren aparatos eléctricos en casa.

Al mismo tiempo, afirma que es un incentivo para la inseguridad, pues deja a muchas colonias a oscuras por días, propiciando robos a casas y asaltos en las calles.

Menciona que en tanto la CFE no resuelva las causas se seguirá padeciendo del mismo problema, que afecta a toda la población por igual, aunado a las altas tarifas que se cobran por el mal servicio que se da.

“Estamos mal, nos falta una dirección bien de CFE y también que le inyecten dinero. Es algo de que cada vez hay más errores y errores, ese proyecto de quitar el cobre para poner aluminio vino de alguien de CFE y es algo que nos ha estado afectando”.

¿Cuál es la opinión de Patricia Lobeira sobre los apagones?

La presidenta municipal, Patricia Lobeira Rodríguez, señala que en el primer semestre del 2022 se han registrado al menos 25 apagones en la ciudad de Veracruz que han afectado a colonias y fraccionamientos en algunos casos por varios días.

La alcaldesa afirma que esta situación perjudica lo mismo a prestadores de servicios, empresas y comercios que a la ciudadanía en general, ya que generan pérdidas y afectaciones debido a la falta del servicio.

Muchos transformadores de Veracruz requieren renovación urgente | Foto: Raúl Solís |



“Nosotros hemos estado presionando mucho a Comisión Federal de Electricidad para que regularice este servicio y le dé mantenimiento a sus redes eléctricas, porque sabemos que como familia el quedarse sin un servicio es siempre muy incómodo, se presentan afectaciones y ya ni decir cuando hay un niño o un adulto mayor en casa”.

En ese sentido, menciona que se le ha solicitado a la empresa productiva del estado que se realice la renovación de transformadores en zonas prioritarias, como es el centro de la ciudad y fraccionamientos donde ha crecido la demanda de usuarios.

Otra petición del ayuntamiento a su cargo, es que se realice la renovación del sistema de cableado para que se instale de forma subterránea, con la finalidad

“Estamos pidiendo que se haga todo el cableado subterráneo, porque cada vez que hay lluvia, cada vez que hay nortes, sufrimos cuando se va este servicio y mucho de esto pasa porque el cableado está expuesto a la intemperie”.

Miles de usuarios afectados por los apagones: Diputada

Para la diputada federal, María Josefina Gamboa Torales, esta situación es insostenible e injustificada, ya que cada que se presentan cortes en el suministro de energía eléctrica se ven afectados miles de usuarios y no existe una autoridad competente que les dé respuesta.

La legisladora señala que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza en Veracruz los cobros más altos del país, a pesar de que se trata de una de las entidades que mayor producción aporta de energía eléctrica a nivel nacional.

Aunado a los altos cobros, la paraestatal recibe 73 mil millones de pesos en subsidio del Gobierno Federal, por lo que no tiene argumentos para que se presenten afectaciones en el suministro de energía por la falta de mantenimiento, como se ha argumentado.

“Pedirle que si te están cobrando lo que te están cobrando lo menos que pueden hacer es cambiar los transformadores, sobre todo en las zona centro y escuelas, que son donde más antiguo son o donde más afectaciones existen por los apagones”.

La legisladora señala que la CFE presenta problemas de suministro porque no invierte en la modernización de su red de suministro, ya que a pesar de que crece en usuarios e ingresos, estos son conectados a líneas o transformadores que ya son obsoletos, sin tomar las previsiones adecuadas.

Al mismo tiempo, menciona que más de la mitad de las plantas generadoras de electricidad están trabajando sin condiciones para hacerlo, debido a que cumplieron su vida útil y requieren inversión para modernización.

“El problema de CFE es que la mayoría, casi 60 por ciento de sus centrales generadoras de energía ya dieron su vida útil, no se les ha invertido ni un solo peso, no se le invierte y solo te cobran más caro y más caro el cobro del consumo de energía”, dice.

¿En que afectan los cortes de luz a restaurantes y negocios?



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Veracruz, Marcel Van Eyck, coincide en que los apagones de luz han causado afectaciones a diversos negocios y en particular a restaurantes que utilizan energía eléctrica para su funcionamiento.

“Ha sido un problema muy fuerte porque hay veces que llegan a tener dos días sin luz y cuando les toca viernes y sábados es muy duro la pérdida. Muchas veces depende mucho de la temporada, a veces ocurre con temporadas de norte, pero otras más ocurre en temporadas de calor”, detalla.

Y es que recuerda que los restauranteros tienen una dependencia total de los sistemas eléctricos para poder operar oficinas y restaurantes.

De acuerdo con el empresario, esta situación se debe muchas veces a que no existe el mantenimiento preventivo, además del aumento de usuarios en ciertas zonas, que provocan un colapso de los transformadores.

Tal es el caso del fraccionamiento Reforma, un sitio céntrico con un incremento exponencial inmobiliario, pero sin los ajustes correspondientes para el suministro eficiente de los servicios básicos.

El empresario concluye afirmando que se cuenta con una mesa de trabajo para llevar sus quejas y peticiones a la CFE, sin embargo, se requiere un trabajo intenso para terminar con las afectaciones causadas por los apagones.