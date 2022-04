¿Por qué Veracruz es 4 veces Heroica?; la historia de esta valerosa ciudad

Cada ciudad tiene una historia de la cual sentirse orgullosa y Veracruz no es la excepción. Este municipio ha sido escenario de numerosas batallas que la han convertido en un lugar legendario. Sí, seguramente has escuchado hablar de “Veracruz, la cuatro veces heroica” pero no sabes porqué o no o tienes muy claro el sentido. No te preocupes, aquí te explicamos qué significa cada “H”.

Según un listado histórico que hace la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, el municipio tiene cuatro eventos que la convierten en un sitio digno de heroicidad.

CONTRA LOS ESPAÑOLES

El primero ocurrió el 18 de noviembre de 1825 cuando el virrey O Donojú firmó los Tratados de Córdoba para aceptar la Independencia de México, por lo que las tropas españolas trasladaron su guarnición a la fortaleza de San Juan de Ulúa.

No obstante hubo asedio a la ciudad desde allí con bombardeos y ataques a la población en las calles, hasta que los nacionales derrotaron a las tropas y se “cubrieron de gloria”. En 1826 el Congreso local nombró a Veracruz como “ciudad heroica”.

FRANCIA ATACA

La segunda fue el 28 de noviembre de 1838 y es una de las más conocidas por la llamada “Guerra de los Pasteles”. Francia pedía indemnización para sus residentes, ya que las revueltas internas habían provocado daños físicos y materiales a algunas personas de ese país.

Los daños y las bajas fueron elevados, pero el ejército mexicano y voluntarios retomaron el poder del sitio. No obstante, hasta 1900 el Congreso nombró a Veracruz "dos veces heroica".

Los daños y las bajas fueron elevados, pero el ejército mexicano y voluntarios retomaron el poder del sitio. No obstante, hasta 1900 el Congreso nombró a Veracruz “dos veces heroica”.

EL ATAQUE DE EU

La tercera fue el 22 de marzo de 1847 y el enemigo fue Estados Unidos. El país del norte inconforme por los límites territoriales con Texas decidió atacar a Veracruz. Con 13 mil soldados invadió y exigió la rendición de la ciudad, en un ataque mortal que tomó desprevenido al ejército nacional.

El ataque duró 4 días y tras los centenares de heridos y muertos, sin el apoyo federal, se aceptó un acuerdo. La ocupación por el ejército norteamericano duró 16 meses. Fue hasta 1900 que el gobernador Teodoro Dehesa nombró a Veracruz 3 veces heroica por su comportamiento e inigualable defensa de la soberanía nacional.

VUELVE ESTADOS UNIDOS

La última y no menos importante ocurrió el 21 y 22 de abril de 1914. Nuevamente Estados Unidos intentó invadir bajo el argumento de que no reconocía el gobierno de Victoriano Huerta.

Las tropas extranjeras llegaron el 21 de abril y tomaron el centro de la ciudad pero no esperaban el levantamiento armado de los propios habitantes, además de la fuerza de los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. En esta ocasión la ciudad fue ocupada 7 meses y fue hasta 1948 que el gobernador Ángel Carvajal declaró 4 veces heroica a Veracruz.

Finalmente el presidente Miguel Alemán, mediante decreto, le otorgó a Veracruz la categoría de “Cuatro Veces Heroico”, después de consagrarse la ciudad en eventos importantes en la historia del país.