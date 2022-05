¿Qué opina Julio Camejo del Carnaval de Veracruz?, actor visita el puerto

Veracruz, Ver.- El actor y cantante cubano Julio Camejo destaca la importancia de la realización de eventos como el Carnaval de Veracruz luego de una pandemia que nos dejó como enseñanza coexistir con el virus.

En conferencia de prensa para promocionar el tema musical “Respiración boca a boca” con el que se presentará este fin de semana en la feria del municipio de Actopan, considera al Carnaval de Veracruz como uno de los mejores del mundo y aunque no está invitado de manera oficial, afirmó que con gusto participa.

Explicó que estas fiestas son muy intrínsecas del pueblo veracruzano donde no hay estereotipos y todos por igual sin importar su condición disfrutan de los paseos y la algarabía.

“Estoy seguro que el Carnaval es algo necesario, es algo que está dentro de la cultura intrínseca de Veracruz, es uno de los mejores del mundo pero en un momento donde el tejido social está roto un evento tan democrático como el Carnaval y digo democrático porque tú en la feria debes pagar tu entrada y si tienes el boleto de 5 mil te sientas adelante y si tienes el de 20 pero te vas atrás y cuando vienes al Carnaval ves al que tiene y el que no tiene, al alto, al chaparro, al gordo, al flaco, el morenito, todo mundo, todos conviven, tiene juntos por eso digo que es un evento necesario y que bueno que Veracruz fue de los primeros que alzó la mano”, expresa.

Menciona que luego de una pandemia es necesario coexistir con el virus ya que organismos internacionales de salud como la OMS han declarado que el Covid continuará en las siguientes generaciones.

El también actor de telenovelas como Destilando Amor y Tormenta en el Paraíso asegura que Veracruz es uno de los estados preferidos para vacacionar con su familia, ya que hace unos días estuvo en Chachalacas a solicitud de sus hijos, quienes disfrutaron de los atractivos que se promocionan en la zona.