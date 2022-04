Sin pipas ni dinero, ¿cómo hará CAEV para abastecer agua?

Nogales, Ver. - No existen recursos económicos para la contratación de pipas, dado que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Estado de Veracruz no ha liberado la licitación a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), dijo Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, titular de esta Comisión.

Aunque el problema de la falta de agua no es de un solo lugar, sino en varias regiones del Estado, el director de CAEV dijo que las líneas de abastecimiento de agua han sufrido el cambio climático, por lo tanto municipios como Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza y Orizaba, entre otros, no son la excepción, "año con año tenemos el apoyo de la Secretaría de Finanzas para contratar pipas que nos den una resolución al problema, pero eso aún no pasa".

Recalcó que cada recurso económico que recibe la CAEV se da mediante licitación pública, lo cual no ha pasado y están en espera de que esté 2022, no sea una excepción o atraso y así poder iniciar con el proceso que conlleva la contratación de pipas y la aceptación de la licitación, esto se lleva aproximadamente un mes. Ladrón de Guevara Benítez manifiesta que cuando ocurra pase no solo los municipios de la región, sino que el Estado de Veracruz podrán verse apoyados en la solvencia del agua en aquellas colonias que haga falta el líquido.

Cuestionado sobre cuáles sería los municipios del estado más vulnerables en cuanto a la necesidad de agua, ya sea por llave o mediante pipas, el entrevistado declara que no existe un punto, pues por el tema del estiaje se complica el dato.

"Tenemos niveles muy bajos en muchas de las presas del estado, nos queda poder apoyar con las pipas y esperamos que pronto pase", finalizó.

Cabe mencionar que hace 2 semanas un grupo de personas del municipio de Río Blanco dieron a conocer que llevan poco más de un mes sin agua en sus hogares a pesar de que pagar por el servicio arriba de 2 mil pesos anuales, no obstante, no han sido dotados de agua mediante pipas por lo que han tenido que hacer un ahorro para entre vecinos poder contratar el servicio.