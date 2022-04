Lamentable que PRI y PAN no asistieran a reconocimiento hacia la mujer: Cazarín

El coordinador del grupo legislativo de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, recrimina la actitud asumida por las y los legisladores del PAN y PRI al desairar la sesión solemne de entrega del Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2022, lo que deja en evidencia su menosprecio hacia el tema de las mujeres y en especial, el empoderamiento de la mujer indígena.



Cazarín fue directo con su reclamo: "Ser oposición no les da derecho de ausentarse en un acto como el de hoy, donde el Congreso de Veracruz reconoce la trayectoria de una mujer importante en el estado, como lo es Martha Soledad Gómez Atzin, cocinera tradicional de la cultura Totonaca, cuya labor ha trascendido las fronteras".





Local Diputado exige a Miguel Hermida una disculpa pública para la presidenta de la Mesa Directiva “Que ni el PRI ni el Pan se quieran escudar luego haciendo juicios políticos y cosas para llamar la atención, su deber es estar aquí y cumplirle al pueblo veracruzano. Su ausencia es equivalente a la importancia que le dan a los actos en el Congreso; son buenos para cobrar pero para venir a este tipo de acciones se escapan”, expresó.



Al señalar las curules vacías de los panistas y priistas, acusó que esa es la realidad de su discurso, "dicen defender el tema de las mujeres, y miren, se les paga y tienen buen sueldo, pero se retiran de una sesión donde es condecorada una mujer en el estado de Veracruz".



Dijo desconocer la causa de su retiro, sin embargo, consideró que "les dolió mucho el resultado del domingo (Consulta Popular de Revocación de Mandato), pero deben entender que el pueblo se levantó ya y no tolera este tipo de acciones".

Gómez Cazarín dejó al pueblo de Veracruz, "aplicarles las sanciones que correspondan por su menosprecio a la mujer indígena galardonada, pues al Congreso se llega a trabajar y a respetar sus actos, porque el hecho de ser oposición no les da el derecho a no estar en un acto como éste; están cobrando para estar ahí sentados no para que se levanten y se vayan".