Acuario de Veracruz: Comerciantes de plaza exigen rendición de cuentas

Veracruz, Ver.- Tras la clausura al Acuario de Veracruz, comerciantes de la plaza piden que se rinda cuenta de los recursos que ingresan ante la falta de mantenimiento del inmueble y del aire acondicionado en la zona comercial.

En voz de Joana Ortíz Ronzón, los comerciantes se sumaron al llamado de la autoridad estatal para dar transparencia a la operación y el ingreso del dinero a la administración que debería ser invertido en el mantenimiento lugar, pero que a la fecha no se brinda.

Denuncia que actualmente no hay servicio de limpieza y el aire acondicionado de la zona comercial no funciona.

“Necesitamos aires acondicionados porque no funciona, no tenemos servicio de limpieza, ahorita todo es culpa de la pandemia, pero la realidad es que es una problemática que venimos arrastrando desde hace dos años, estamos en época de calor y no es posible que un lugar como este no tenga clima”, expresa.

Te puede interesar: ¿Qué opinan legisladores del cierre del Acuario?; hay disputas

Comenta que se requieren cerca de 70 mil pesos para arreglar todo el sistema eléctrico para que funcionen los climas, sin embargo, el administrador de la plaza argumenta que no hay dinero.

Sin embargo, expone que tan solo por el servicio de sanitarios ingresan hasta 100 mil pesos ya que se cobran 10 pesos por persona.

Local Clausura de Acuario refleja el interés del gobierno por administrar Fideicomiso: Marlon Ramírez

“La administración nos pone pretextos, el Acuario de Veracruz es un condómino más de lo que es la plaza al igual que yo en mi local, pero el patronato del Acuario coloca al administrador y son la misma cosa, nosotros hemos aguantando mucho y queremos que se rindan cuentas porque nos dicen que no hay dinero para componer el aire acondicionado, nosotros ya cotizamos y no sale en 70 mil pesos pero nos dicen que no hay dinero y sabemos que en un fin de semana nada más por el servicio de balo entran 100 mil pesos y bueno ¿a dónde va a parar el dinero?", señala.

Los comerciantes esperan que haya acuerdos entre el Acuario y la autoridad estatal ya que son los principales afectados por el colapso de la economía con el inmueble cerrado.

“Sin el Acuario por supuesto que nuestras ventas van para abajo, ahora viene el fin de semana largo por el Día del Maestros y para nosotros es una buena temporada porque les cae el bono y traen a sus familias al Acuario y pasan a comprar sus recuerdos, recordemos que venimos de una pandemia donde el lugar estuvo cerrado no se nos permitía entrar y ahora viene esto”, agrega. El Acuario de Veracruz quedó clausurado totalmente de manera temporal desde este miércoles 11 de mayo.

Habrá afectaciones económicas y turísticas: Lobeira Rodríguez

La clausura del Acuario de Veracruz generará afectaciones económicas y turística, manifiesta la presidenta municipal de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez.

"El acuario es un atractivo muy importante, no nada más para Veracruz Puerto, sino para toda la zona conurbada, y es importante que se arregle la problemática; sobre todo, porque se ha venido haciendo un esfuerzo muy grande aquí en Veracruz, y en Boca del Río también y la zona metropolitana, para levantar el turismo… y un atractivo turístico de Veracruz Puerto muy grande, es el acuario”, resalta.

Destaca en ese sentido la necesidad de que se arregle esta problemática a la brevedad, debido a que dicho centro recreativo representa uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Local Clausuran temporalmente el Acuario de Veracruz, ¿cuál fue el motivo?

Patricia Lobeira manifiesta que el ayuntamiento de Veracruz se encuentra preocupado por el cierre de este sitio turístico, ya que el cierre del emblemático lugar, resta competitividad al puerto como destino turístico. "Entonces, para nosotros es de suma importancia que se arregle pronto y poder ofrecer este atractivo a todos los turistas… (el mantenerlo cerrado) afectaría la economía y es una oferta menos que poder ofrecer a la gente que viene de fuera. Estamos preocupados nosotros como Ayuntamiento y autoridades de esta ciudad, porque sí es un atractivo importante para el turismo”, refiere.

La primera autoridad local recuerda la importancia de este sitio turístico pues recibe anualmente un millón de visitantes.

Por el momento, el sector empresarial no ha buscado el apoyo del ayuntamiento de Veracruz y hacer un pronunciamiento, en conjunto, y solicitar la reapertura del lugar, confirma la munícipe.

(Con información de Danytza Flores)