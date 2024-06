Pozos de extracción de agua en Xalapa no aseguran el abasto en sequía: experto lo explica

Los pozos para la extracción de agua que se construirán en Xalapa no aseguran que se vaya a tener el abasto del líquido en tanto no se tengan acciones por mantener las áreas verdes con cobertura vegetal que permitan la infiltración, dijo Rafael Ortega Solís, integrante de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (Cosustenta) de la Universidad Veracruzana (UV)

“Si no estamos generando acciones por mantener las áreas verdes con cobertura vegetal que permitan la infiltración, pues los pozos tampoco van a tener una recuperación de agua en tiempo de sequía, podrías excavar un pozo de 18, 20, 30 metros y a lo mejor el manto freático no va a dar abasto para llenar el pozo”.

Señaló que, aunque desconoce el proyecto del gobierno municipal, son estrategias que pueden ayudar a tener suministro de agua, pero no aseguran que se va a tener un abasto del líquido.

“Lo que sí asegura que podamos tener abasto de agua es justamente hacer conciencia y hacer un uso eficiente del recurso hídrico, por ejemplo, en casa tener regaderas ahorradoras, en todos los lavabos tener al menos aireadores, en las llaves mezcladoras, si se pueden dispositivos ahorradores mucho mejor”.

Sostuvo que, aunque se habla también de reciclar el agua de la lavadora, las aguas grises, para poderlas utilizar para las descargas en sanitario, son pocos los hogares que tienen una infraestructura para poder reutilizarla de manera adecuada.

“Lo que hacemos ahora pues es si yo lavo mi ropa en lavadora, la guardo en cubetas y la ocupo justamente para lavar el patio, para las descargas de los baños, pero pues no tenemos una red en casa que me separe las aguas grises”.

Insistió en que esa sería la mejor estrategia donde la ciudadanía y los gobiernos se comprometan al cuidado del agua y no sea solo en temporada de sequía.

“Pero pues la verdad nos olvidamos cuando se vienen tiempos decimos no, pues tenemos un montón de agua, se nos olvida que hay que hacer un uso eficiente y entonces empiezo a desperdiciar, y entonces en temporada de seca es por eso que todos los, bueno las presas y los tanques que surten agua a las ciudades pues tienen niveles bajos, porque hicimos un uso que no fue eficiente durante el tiempo que tuvimos agua y entonces cuando viene la seca pues estaban como en un nivel óptimo para soportar ese viaje tan largo”.

¿Qué es lo más importantes del sistema de captación del agua de lluvia?

Sobre los sistemas de captación de agua de lluvia consideró que existe una desarticulación entre instituciones e incluso la misma sociedad, porque los sistemas de captación de agua de lluvia son una estrategia importante, pero no es la remediación a nivel global.

“Lo importante es justamente que el ciclo del agua pueda tener como todo el ciclo largo del ciclo del agua, es decir, cuando ponemos un sistema de captación estamos resolviendo tener agua en ese espacio, pero ¿qué hacemos? Acortamos el ciclo del agua, porque estamos haciendo uso del agua”.

Otra estrategia importante que tiene que hacer la ciudadanía, acompañado de la autoridad, es más bien el uso eficiente del recurso hídrico para no depender de sistemas de captación si se hace uso eficiente.

“Ahora, ¿hay un desabasto de agua? Sí, porque estamos perdiendo mucha agua, en ese ciclo largo, como urbanizamos los espacios, hacemos que el agua solo se escurra, si perdemos cobertura vegetal, hacemos que el agua solo se escurra, y por eso vemos que los ríos van llenos, porque no le estamos dando un tiempo al suelo de que pueda tener infiltración, porque ya no hay zonas que estén infiltrando el agua, entonces toda el agua corre, y obviamente en las zonas bajas vamos a tener un montón de agua, y poca es la agua que se puede quedar infiltrada en los mantos freáticos, en las sierras”, dijo.

Agregó que, en los sistemas de captación de agua de lluvia, lo complejo no es tener el sistema, sino que lo importante es el almacenamiento del líquido.

“Porque en Xalapa particularmente somos una zona que era raro que se padeciera de agua, tenemos un montón de manantiales, nos hemos olvidado de darle un manejo a estos manantiales, y entonces ahora dependemos completamente de la red municipal de agua, y entonces si hay un desabasto en esa agua, y yo no tengo capacidad de almacenar agua, por ejemplo ahorita, yo podría llenar fácil una cisterna de 10 mil litros con un día de lluvia, pero lo interesante aquí es que la sequía dura tres meses, 10 mil litros, y lo pego con el otro tema, si 10 mil litros, no hago un uso eficiente de esos 10 mil litros, pues no me van a alcanzar ni para una semana o dos semanas”.

De ahí que insistiera en que lo difícil de los sistemas de captación, es la capacidad que se tenga de almacenar agua, y hacer un uso eficiente de ella para que no se acabe.