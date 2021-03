PRD, no se sumaría a Acuerdo por la Democracia del gobierno estatal

Xalapa, Ver.- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Sergio Cadena dijo que aún no deciden si participarán del “Acuerdo Veracruz por la Democracia” convocado por el gobierno estatal puesto que actualmente no existen las condiciones para ello.

“No lo tenemos en agenda, lo estamos valorando, no está decidido. Si hay liberación inmediata de Rogelio, tendremos dialogo”, dijo.

Local

La diputada federal coordinada de la bancada del PRD, Verónica Juárez Piña, señaló que no pueden sumarse a un pacto, mientras persiguen y encarcelan a sus compañeros.

“En el caso particular de Veracruz no podemos ir a un acuerdo si tenemos la bota en el cuello, entonces se deben dar condiciones para poder ir a un acuerdo, no podemos ir a un acuerdo mientras nos persiguen y encarcelan a nuestros compañeros”, dijo.

Por ello dijeron que es necesario que el gobierno estatal respete los derechos políticos electorales y que saque las manos del proceso electoral.

“De lo contrario también tendremos que investigar si él está obstruyendo el desarrollo democrático de esta entidad porque quedan medidas y acciones legales también que podemos ir preparando para recurrir a otras instancias”, añadieron.