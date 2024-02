PRD respalda a alcaldesa de Acayucan: "delincuencia quiere adueñarse de ayuntamientos"

Veracruz, Ver.- El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez acusó que la delincuencia organizada está presente en todo el estado y que trata de adueñarse de los municipios ante el vacío de poder del gobierno actual.

En entrevista, el líder del Sol Azteca respaldó a la presidenta municipal de Acayucan, Rosalba Rodríguez, quien recientemente denunció que estaba siendo presionada por grupos delincuenciales.

Indicó que la alcaldesa emanada del PRD, externó esta situación ante el miedo que tiene luego de que sus cuñados fueron asesinados.

Sin embargo, criticó al gobierno del estado porque en vez de que se le de todo el apoyo, el gobernador le pidió que renuncie.

Consideró que este es un acto cobarde del ejecutivo, porque la Fiscalía no ha hecho las investigaciones para la captura de los presuntos asesinos de los cuñados de la alcaldesa.

“Nosotros le damos todo el respaldo, creemos en ella, confiamos en ella y es un ejemplo de una mujer valiente, hay un vacío de poder en todo el estado, no hay gobierno y la impunidad está a todo lo que da, han matado a dos cuñados de ella y el gobierno no ha hecho su trabajo, la Fiscalía, no han detenido a los culpables y ella tuvo que hablar porque tuvo miedo pero un gobernador que en lugar de darle atención se dedica a ofenderla a decirle que si no puede que renuncie es un cobarde ese gobernador”, expresó.

Responsabilizó al gobernador del estado en caso de que algo le llegue a suceder a la alcaldesa Rodríguez, ya que pidió apoyo del gobierno del estado.

Sergio Cadena Martínez, dirigente estatal del PRD / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Cadena Martínez no descartó que haya más casos de alcaldes amenazados por el crimen organizado, pero mencionó que muchos tienen temor y prefieren quedarse callados.

“Hay muchos más, sobre todo los de oposición, la delincuencia organizada está en todo el estado, ya lo dijo Pepe Yunes, lo percibimos y lo sentimos pero muchos no hablan por temor, pero la delincuencia organizada ya no se conforma en poner al comandante o sugerir al tesorero, ahora se quieren apoderar de los ayuntamientos para controlar todo, lo vemos con el presidente de la república y aquí en Veracruz hay ese vacío de poder e impunidad”, agregó.

Finalmente, el líder estatal demandó al gobernador que deje de andar podando "arbolitos" y enseñando recetas de cocina y que se ponga a trabajar por la seguridad de todos los veracruzanos.