¡Cumplieron amenaza! Así cuesta ahora el kilo de tortilla

Ayer se incrementó un peso el costo del kilogramo de tortillas por lo que en algunos establecimientos de Xalapa el precio pasó de los 19 a 20 pesos, sin embargo, se prevé que en las próximas semanas suba un peso más, debido a otra alza a la tonelada de harina de maíz, principal insumo de numerosas tortillerías de la ciudad.

“Que le podemos hacer si hacen lo que quieren, nosotros tenemos que comprar tortillas porque si no qué comeríamos”, se quejan jalapeños. Gilberto Albarrán, representante de la tortillería, “Doña Rafa”, en la zona de El Dique, explica que los tortilleros de la región acordaron el incremento de un peso a partir del primero de marzo, pero en los próximos días o semanas podría elevarse otro peso porque siguen elevando el costo de la harina de maíz.

Don Gilberto explica que es insuficiente el aumento de un peso para los productores de tortillas, “porque tenemos que enfrentar alzas a servicios como agua y luz, sin contar que todo está más caro, así que un peso es casi nada”.

Explica que entiende que a las familias no les agrada el alza porque las tortillas son uno de los alimentos infaltables en la mesa de la población, sean pobres o ricos, todos comen tortillas, “pero les pedimos entender que es una situación que no se puede detener más tiempo”.

Ahora cuesta 20 pesos el kilo de tortilla | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Explica que las empresas harineras aplicarán otro incremento en las siguientes semanas, ahora la compran en 18 mil pesos la tonelada, “es más podrían ser días, no lo sabemos”, así que no quedará más opción que elevar otro peso.

Comentó que comparado al costo en ciudades como Poza Rica donde el kilogramo está en 30 pesos o Veracruz donde llegó a 25 pesos, en Xalapa “nosotros todavía las damos económicas”.

En la zona de Los Sauces funciona un establecimiento de tortillas poblanas, es decir que no utilizan harina de maíz, sino nixtamal y que sostienen el precio en 16 pesos el kilogramo. Otro negocio ubicado en la misma zona que también trabaja con nixtamal y no con harina ofrece a sus clientes el kilogramo en 18 pesos y señalan que no prevén subir el costo en las próximas semanas.

En promedio el kilogramo de masa tiene un costo de entre 15 y 18 pesos, en los distintos establecimientos de la ciudad.

¿Ya no alcanza ni para las tortillas? Familias declaran

Respecto a esta nueva alza a las tortillas, don Claudio Rodríguez Alba expresó "¿qué le vamos a hacer?, dígame usted, hacen lo que quieren, nosotros no podemos dejar de comprarlas porque si no que comemos, nos morimos de hambre es lo más esencial, las tortillitas”.

Solo esto nos faltaba, agregó, tenemos que enfrentar incrementos a frijol, tortillas y chiles, que son básicos en la mesa de las familias y nadie hace nada, porque no les importa que si hay alimentos en todas los hogares. “Ya ni siquiera podemos pedirle al gobierno que toma cartas en el asunto para contener las alzas, porque hacen lo que quieren”.

Indica que las tortillas son “el alimentoscon el que nos llenamos los mexicanos, si no hubiera tortillas no sé qué comeríamos”.

Por su parte, la señora Eloísa Andrade dice que diariamente compra kilo y medio de tortillas para su familia que es de cinco integrantes “antes comprábamos 3 kilogramos, ahora con lo caro que está todo, tratan de evitar que se desperdicie y aprovechar hasta la última, antes nos dábamos el lujo de que cuando pasaban unos días se tiraban, pero ya no más”.

Comenta si bien un peso no es un incremento alarmante, “de peso en peso que debemos pagar cuando compramos arroz, frijol, tomates, carne y todos los abarrotes, eso sí que es grave porque las amas de casa ya no sabemos qué hacer porque ya no alcanzan los salarios para vivir sin preocupaciones”.

Explicó que lo que sí considera que es un abuso de parte de los propietarios de estos establecimientos es que cobren de más por papel, porque debería de ser parte del servicio. "Ya es el colmo", dijo.

¿Cómo afectó alza de precios a los taqueros?

Con el ajuste en los precios de la tortilla y la masa a partir de este miércoles 1 de marzo, taqueros y amas de casa externaron su preocupación por la carestía de los alimentos básicos en los últimos meses. Aunque no fue una sorpresa, presenta otro golpe a la economía familiar luego de que otros productos como el huevo y la leche también han subido sus costos.

Las amas de casa expresan que con la escalada de precios se están quedando sin opciones para alimentar a sus familias, pues han tenido que suspender las compras de algunos productos básicos.

“Ya nada más faltaba esto, que subiera la tortilla porque la carne de res está muy cara, de plano ya es lujo comer, el pollo también lo encontramos caro, creo ahorita ya bajo, pero llegó a estar casi en los 200 pesos, el huevo ni se diga y ahora las tortillas, ni para el taco con sal nos dejan”, expresó la señora Guadalupe Infanzón mientras hacía sus compras en la zona de mercados.

Otros sector golpeado por el incremento en el kilo de tortilla son los taqueros, quienes advierten que tendrán que hacer sus ajustes a sus precios. “Este aumento nos viene a dar para abajo, en un taco por lo regular damos dos tortillas, la copia como decimos, porque son tortillas más pequeñas pero que cuesta lo mismo, pero imagínate, ya ni eso vamos a poder hacer", comentó Alejandro Suárez taquero de la zona de mercados.

Añadió que el precio del taco en la zona está entre los 12 a los 18 pesos, dependiendo del lugar pero advirtió que ante los aumentos tendrían que que subirlo a 20 o 22 pesos. "Obviamente a la gente no le va a gustar, por supuesto que salimos golpeados”.

(Con información de Ingrid Ruiz)