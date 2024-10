Nuevas marcas de harina de maíz frenan alza al kilo de tortilla en Veracruz

Empresarios de la tortilla en Xalapa no descartan que el próximo año, el kilogramo de este alimento tenga un incremento derivado de que este 2024 aún con los aumentos en los insumos no se elevó su precio.

Señalan que cada vez se consumen menos tortillas, aunque esto podría obedecer a diferentes factores como el cambio en la dieta diaria sobre todo de los jóvenes.

Además, debido a que varios productos de la canasta básica han ido aumentando, varias familias optan por comprar tortilla fría que es hasta 8 pesos más barata que la del día.

"Iniciando el año sí va a haber aumentos porque a nosotros nos afecta también el precio del dólar. Muchos de nuestros insumos, sobre todo el papel, refacciones y algunos insumos que utilizamos en la industria son importados, entonces pues sí nos pega el aumento al dólar", dijo Mario Lambert Candanedo, expresidente de la Alianza Xalapeña de Productores de Tortilla.

Actualmente el kilo de tortilla de maíz ronda los 17 pesos, mientras que las de harina de maíz está entre los 19 y 21 pesos. Se estima que el incremento sea de un peso.

"Este año nos mantuvimos más o menos en el mismo promedio de precios. Incluso la tortilla de maíz bajó un poco porque estaba barato el maíz, pero ahorita otra vez ya empezó a aumentar. Digamos que hasta julio estaba todavía barato el maíz, pero ahorita ya empezó a aumentar", explicó.

Detalló que entre lo que más les afecta es el precio del gas, porque de mayo a la fecha ha ido al alza, "el litro anda aproximadamente en 10.50 y estaba como en 8 pesos más o menos a principios de año, en marzo".

Agregó que la gente ya no compra tortillas como antes, pues cada vez compra menos principalmente por el cambio de hábitos que se hace más notorio entre los jóvenes.

"La gente más joven ya es más de consumo de pizzas y otro tipo de alimentos, pero si vemos una disminución del consumo de tortilla en general, todos los compañeros sí lo ven así como que ha disminuido, no sabemos si es cambio de hábitos, porque decirle que hay alimentos más baratos, no lo creo, el pan sufre lo mismo que nosotros los aumentos".

Veracruzanos consumen tortillas frías por ser baratas

Lambert Candanedo expuso que un nuevo hábito de consumo de algunas familias es comprar tortilla fría porque es más barata y ello es cada vez más común. "Nosotros normalmente cuando hacemos reparto tenemos un poco de tortilla fría de la que realmente no se vendió, la que nos queda en el mostrador. Mucha gente ya ha tomado el hábito de comprarnos tortilla fría".

Hay personas que incluso piden que se les aparte si se queda porque es alrededor de 8 pesos más barato el kilo de tortilla fría. "Yo tengo una clienta que tiene familia en los alrededores, en pueblitos y dice que luego la tortilla por allá cuesta hasta de 20, 22 pesos, entonces aquí siempre les lleva 15 kilos, 16 kilos. De hecho toda, casi la mayoría de la tortilla que me sobra fría, se la parto a ella y ella se la lleva allá a sus familiares, porque ella dice que ya las congela, les aguanta hasta 15 días", dijo Rafaela vendedora de una tortillería en el centro de la ciudad.

Allí, el precio del kilogramo de tortilla está en 18 pesos mientras que de la fría está en 12 pesos y es producto, que según los vendedores, no tiene más de dos días de haberse hecho. Así, señala que esta es una buena alternativa para muchas familias que consumen tortilla pero buscan mejores precios ante su situación económica.

José Isidoro Silva también vendedor en una tortillería de la ciudad señaló que no tienen previsto incrementar el costo de la tortilla en los próximos meses y que ahora la gente por la situación económica compra menos que antes.

"Pues nosotros que sepamos, no sabemos que lo vayan a incrementar hasta ahorita. La dueña o el encargado de la tortillería no nos ha comentado que se vaya a incrementar el precio, no sabemos todavía de eso".

En su caso, el kilo de tortillas está en 18 pesos pues el último aumento se dio años atrás. Pese a ello hay clientes que deciden comprar menos.

Molinos mantendrán precios

Luis Teva atiende un molino en la colonia Ferrer Guardia y sostiene que no se prevé un aumento de precios en la masa en estos días, aun en vísperas de Todos Santos.

El kilogramo de masa blanca se oferta en 12 pesos, la masa para tamal en 13.50 y la masa negra en 18 pesos.

Según él, los precios se han mantenido desde hace 3 años y aunque se espera una mayor demanda de masa para tamal en esta temporada, por lo del Día de Muertos, reitera que no se prevé un aumento de precios.

Sostiene que en caso de que la harina suba de precio, en el molino que atiende no habría ajustes, pues la masa la elaboran con puro maíz.

En la colonia Campo de Tiro se tuvo acercamiento con dos empleados de molinos, quienes también dijeron tener el kilogramo de masa en 12 pesos y que no les han anunciado algún posible aumento para estos días.

Nuevas marcas de harina mantienen precio de la tortilla en Veracruz-Boca del Río

La introducción en el mercado de nuevas marcas de harina para la elaboración de tortillas ha contribuido a mantener estable el precio de este producto durante el año, asegura Zenón Uscanga Jiménez, líder de la Unión de Molineros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Actualmente el kilo de tortilla en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río oscila entre los 24 y 29 pesos dependiendo del negocio al que se acuda. Y es que, al no haber un órgano regulador de costos, actualmente cada propietario de tortillería puede poner el precio que guste a un kilo de tortilla.

En entrevista, el líder tortillero explicó que en el último año han venido a Veracruz nuevas marcas, tales como Omalli, Optimasa y Harimasa, aunque aclaró que no todas logran posicionarse.

Al respecto, Vicente Marín, propietario de la tortillería Allende, platicó que las marcas posicionadas y reconocidas en molinos son Maseca, Minsa o Agroinsa. Sin embargo, reconoció que las nuevas marcas cuentan con una calidad similar y costos más accesibles, que favorecen a los comerciantes tortilleros.

Diferencia en precios en marcas de harina

Detalló que la diferencia de costos entre las marcas posicionadas contra las marcas nuevas, puede ser hasta de 50 pesos, ya que actualmente Maseca vende hasta en 350 pesos cada bulto de 20 kilogramos, mientras que entre marcas nuevas un bulto del mismo peso, en 300 pesos. Un bulto de harina de 20 kilogramos tiene un rendimiento para producir 35 kilogramos de tortillas.

En su caso, gracias a esto, no ha tenido que aumentar el costo del kilo de la tortilla en su molino, ya que los insumos han mantenido sus costos.

Felipe Rodríguez, propietario de la tortillería Juanita, ubicada desde hace 50 años en la zona centro de Veracruz, reconoció que son casi dos años que no ha aumentado el costo del kilo de tortillas, por varios factores.

El principal, dijo, es que los costos de materia prima e insumo se han mantenido, a esto se suma que cada vez hay más competencia y bajas ventas.

En esto coinciden propietarios de otras tortillerías quienes detallan que las ventas son buenas durante el periodo vacacional, pero durante el periodo de clases bajan.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el consumo per cápita de tortilla en México es de aproximadamente 85 kilogramos al año, por lo que el costo de este alimento tiene un impacto significativo entre las familias.





