¿Por eso es “oro verde”? Precio del aguacate impacta economía de familias y vendedores xalapeños

Desde hace un mes, el precio del aguacate ha ido al alza por lo que actualmente se llega a vender hasta 120 pesos el kilogramo.

De acuerdo con algunos vendedores, las familias optan por llevarse solo una o dos piezas para que puedan pagarlo.

Refirió que para quien no puede comprar el aguacate hass también tiene la opción de comprar otra variedad que es más pequeña | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

¿Qué opinan los vendedores de sobre el precio del aguacate en Xalapa?

Doña Claudia Viveros, vendedora del mercado Jáuregui, dijo que ya casi nadie compra por kilo, excepto los restaurantes que no pueden prescindir de este fruto.

“Incrementó mucho andaba en 60 pesos el kilo y está hasta 120 el kilo. Hace como un mes que empezó a subir de poquito a poquito, yo tengo el mediano de 100 pesos, hay otro más grande que cuesta 120”.

Explicó que los comercios con venta de comida son los únicos que no han dejado de comprar el aguacate, pues lo requieren para los alimentos que ofertan.

“Solamente en los restaurantes sí se lleva, como Los Nopales, aquí en el restaurante de los Nopales se lleva dos kilos diarios, tres kilos, pero ya, por lo que cueste porque lo ocupan para la salsa, para las ensaladas”.

¿Cuál es el precio del aguacate hass en negocios de Xalapa?

Refirió que para quien no puede comprar el aguacate hass también tiene la opción de comprar otra variedad que es más pequeña.

Dijo que el aguacate que venden es de Michoacán y alrededores de Xalapa, pero ante la escasez está incrementando cada vez más | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“Está el negro que está de aquel lado, pero dicen que no sabe muy bueno. La verdad yo nunca lo he probado porque no me llama la atención, como este que llama la atención, ese es de Chiapas y ese está 50 pesos el kilo”.

Explicó que incluso los vendedores tienen que comprar menos con sus proveedores para que no se les eche a perder, considerando que los clientes se llevan menos.

“Como está caro compramos poquito. Se compraban ocho cajas y ahora se están comprando tres, cuatro cajas nada más, la gente pregunta y dice que está muy caro y nada más preguntan y se van. Ya no comen aguacate”.

Don Juan García, otro vendedor, sostuvo que él tiene el precio del kilo de aguacate entre 110 y 120 pesos y que es el de mejor calidad, aunque ya no todas las familias pueden comprarlo.

Desde hace un mes, el precio del aguacate ha ido al alza por lo que actualmente se llega a vender hasta 120 pesos el kilogramo | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Ahorita el aguacate de hass lo estamos dando a 110, 120 el kilo de primera es que como ya hay poca cosecha, ya se está acabando, entonces por eso sube, incrementa ahorita”.

Dijo que el aguacate que venden es de Michoacán y alrededores de Xalapa, pero ante la escasez está incrementando cada vez más.

“A la gente casi les da un infarto con ese precio; ya se lleva menos, lógicamente se lleva ya menos, yo ahorita estoy comprando de una rejita o dos, taritas se llaman, de nueve kilos que traen a veces llega a quedarse uno o dos”, expresó.