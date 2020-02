Precio del limón, el más bajo en los últimos meses; les darán $120 por reja

Xalapa, Ver.- Aunque esperaron lo más que les fue posible para conseguir un mejor precio de venta, productores de limones de Almolonga en Naolinco han tenido que realizar el corte de este producto y venderlo a menos de la mitad de lo que deseaban.

Entrevistado mientras encabeza las labores de corte en la parcela de su propiedad, Miguel Mendoza Guevara, productor de limón y maracuyá, asegura que la competencia de los productores del sur del estado sumado a la gran cantidad de producto que se cosechó este año provocó una caída en el precio de limones.

No mejoró el precio porque se ha introducido mucho el limón del sur del estado y eso ha hecho que abarate el de esta región, pero no queda otra más que cortarlo porque si no se cae, se madura y ya pasa como tercera y vale mucho menos

El campesino cuenta que la semana pasada, la "tara" o caja de 28 kilos de limón de primera se vendió entre 80 y 90 pesos mientras que el de segunda en 60 pesos y el de tercera en 35 pesos por reja. Este precio, asegura, es menos del 30 por ciento del precio que llegó a tener en diciembre pasado.

Nosotros estábamos esperando un mejor precio porque regularmente por estas épocas de enero y febrero se obtienen más ganancias pero desafortunadamente fue lo contrario. En noviembre y diciembre llegó hasta los 300 pesos y ahorita a lo que más aspiramos es a 120 pesos

Mendoza Guevara cuenta que la mayoría de los campesinos de la comunidad dependen de los precios que les den los “coyotes” ya que pocos son los que tienen vehículo para llevarlo a otros puntos. Asegura que cuando la cosecha es buena y da, se pueden pagar los 600 pesos que cuesta el flete a Chavarrillo en donde consiguen un precio mejor para sus productos.

“A veces no da porque tenemos que pagar peones, pagar fertilizantes y los plaguicidas que llevan y no siempre alcanza”, lamenta. Don Miguel explica que su terreno abarca dos hectáreas y media de las cuales, una y media tiene con siembra de limón, tres cuartos de maracuyá y el cuarto restante de chayote negro.

Por cuanto hace al maracuyá, el campesino destacó que en los últimos años se ha incrementado el consumo de este producto entre la población y por ende, el número de terrenos de siembra en la región. Sin embargo, advierte que en este caso también las ganancias se la han llevado los “coyotes” que cuentan con vehículos para trasladar las rejas de frutas a lugares en los que pueden obtener un mejor precio.

Reconoció que lo deseable es que los campesinos se integren en cooperativas o esquemas que les permitan adquirir despulpadoras a fin de comercializar el producto empacado. “Así se nos pagaría un poco mejor porque los coyotes compran y son los que venden mejor, a veces lo venden casi al doble de lo que nos los compran a nosotros”, lamentó.

A pesar de esto la reja de maracuyá se vende entre 200 a 250 la tara de 20 kilos y esto provoca que campesinos cambien los cultivos de limones o chayote por esta fruta.

Cada quien está sembrando por pedacitos pero ya lo están haciendo más porque el maracuyá no lleva tanto trabajo de mano, con que tenga agua y lugar dónde subirse se mantiene además la fruta puede caer y no pasa nada porque lo que se aprovecha es la pulpa