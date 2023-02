¿Terminarás tu casa? Millar de ladrillos aumentó esta cantidad en febrero

En un año, el precio del millar de ladrillos aumentó de 2 mil 300 pesos a 3 mil 200 pesos, esto debido al aumento de los costos de la materia prima que utilizan como son tierra, barro y la arena. Ladrilleros de la zona de El Castillo aseguran que pese a que enero es un mes que históricamente es bueno, la cuesta de este año sí les impactó de forma negativa en sus ventas e ingresos.

Mario Ortega Salazar, propietario de una de las ladrilleras de la esta zona, explica que este año aumentó todo. “Este inicio de año no nos ha ido muy bien. La cuesta de enero siempre nos pega”.

Otro tema que les afecta son los incrementos del salario; los obreros ganan de acuerdo a la cantidad de ladrillos que hacen; por cada millar reciben 500 pesos; en promedio al día elaboran de 600 o 700.

Aunque hay personas que son muy hábiles y madrugan pueden hacer un millar, pero es mucho trabajo, “este es un trabajo muy cansado”. Elaborar un tabique es un proceso que se prolonga por 15 días en tiempo seco, pero durante días de lluvia hasta un mes.

Precio del millar de ladrillos aumentó de 2 mil 300 pesos a 3 mil 200 pesos

Otro punto que les afecta en sus ganancias, comenta, es el costo de la leña que ahora es el único combustible que tienen ya que antes utilizaban la cáscara de café, pero ya no más porque ha habido cambio de cultivos en la región. "La realidad es que ya no hay beneficios, ya no mortean el café, es decir, ya no hay café aquí. Esa cáscara seca y nos la daban para hacer la combustión, pero eso se acabó".

La madera que compran es de árboles que ya no son utilizables en el zona de Actopan, ese es lo que se utiliza en los hornos y también les han elevado los costos de cada carga. En el caso de tierra, barro, arena, expuso que un viaje más a menos lo compraba en 600 pesos, pero ahora subió hasta 50 por ciento.

¿Cómo es el proceso para hacer ladrillos?

Ortega Salazar explica que el primer paso es colocar el barro a un molino. Después se revuelve con la tierra y arena con la ayuda de un caballo, esto es para matarle el oxígeno al material y de ahí pasa a la galera. Tras elaborarse el ladrillo deben pasar varios días antes de quitarles el bordo que se forma y se hace con un aro, es un trabajo totalmente manual y artesanal.

Aclara que si a los ladrillos no se les da el tiempo adecuado se parte, queda blando y se le hacen marcas, si ocurre eso ya es una pérdida. Después se deja descansar varios días, de acuerdo al clima, pero puede pasar una semana; después lo meten al horno donde caben unos 8 mil tabiques, desde la galera donde se secaron los trasladan en una carretilla al horno y los acomodan de dos en dos, ahí se hornea a mil grados durante unas 20 horas.

Para este proceso el trabajador debe usar ropa apropiada, manga larga, pantalones de mezclilla, porque el calor es intenso y deben protegerse.

Este trabajo es bonito, totalmente artesanal, pero muy cansado y fuerte

Además "la gente de aquí ya se acostumbró a este tipo de trabajo y ya saben lo que tienen que hacer, y pues el cuerpo se acostumbra a todo, menos a no comer”, señala.

Tras ser horneados los ladrillos deben dejarse en el horno aproximadamente unas 40 horas para que se enfríe, porque no se pueden tocar dado que están calientes. “Si tenemos entrego pues nos apuramos a sacarlos en cuanto se vayan enfriando, pero la paciencia y respetar los tiempos es vital para que el producto salga perfecto”.

¿Cuáles son los mejores meses para pedidos de ladrillos?

Mario Ortega explica que los mejores meses de pedidos son diciembre, enero y febrero, porque es cuando la gente tiene dinero y lo invierte en construir sus viviendas. "Nuestra crisis empieza en marzo, abril, mayor y así hasta diciembre. Solo tenemos 4 meses de buenas lentas y 8 de crisis, porque se bajan los pedidos”.

Aspecto del horno de ladrillos

Y es que, precisa que la gente siempre ha invertido sus aguinaldos o sus liquidaciones en construir una vivienda por lo que las mejores ventas son en estos meses cuando hay dinero mientras que de marzo para adelante baja.

Otro factor que influye en que tengan menos ingresos es que después de marzo la producción sube, “porque al haber calor se lleva menos tiempo para elaborar los ladrillos”.

La crisis se agudiza porque hay demasiado tabique en el mercado y comienza a bajar un poco el precio. Mientras que ahora podemos sacar menos de 6 millares semanales en tiempo de calor son más de diez en el mismo lapso de tiempo.