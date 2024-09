Precios de las flores por los cielos en Xalapa: Comerciantes reportan pérdidas económicas

Comerciantes de flores de la ciudad reportan bajas ventas y un aumento en los precios de algunas variedades porque las lluvias excesivas y sequía afectaron la producción que les llega cada dos semanas del Estado de México y de la Ciudad de México.

Señalan que la afectación es tal que algunos deben tirar hasta el 30 por ciento de las que adquieren debido a que no las venden. A esto se suma, dicen, que la flor que les ha llegado en las últimas semanas es más pequeña y cuando abren los paquetes vienen húmedos y se descomponen más rápido.

Comerciantes de flores de la ciudad reportan bajas ventas y un aumento en los precios de algunas variedades

En el mercado San José las ventas no repuntan

Doña Elizabeth Morales Rodríguez, atiende el puesto de su hijo en el mercado San José, uno de los principales sitios de distribución de flores de esta ciudad. Entrevistada mientras atiende el negocio lamenta que ya no vendan como se espera “porque no hay dinero y la flor está muy cara”.

El 21 de septiembre, fecha en que los jóvenes han tomado como una costumbre regalar flores amarillas como símbolo de alegría, esperanza y amistad representa una esperanza para negocios como el suyo sin embargo, reconoce que el aumento le pegó más a las flores de este color. “En general, todas están caras, pero las amarillas un poco más”, dice.

Un ejemplo, son los girasoles, que una pieza está en 70 pesos este día, pero podría llegar a 100 en los próximos, debido a que son los que más representan esa innovadora celebración.

Comenta que en su caso en las últimas semanas ha tenido que desechar alrededor del 30 por ciento de las flores porque no se venden y se marchitan, “así los clientes no las quieren en los arreglos”.

En cuanto a los costos, comenta que una pieza de Ave del paraíso se cotiza en 10 pesos, los girasoles en 70, las Morelianas en 60 el rollo, el dragón en 70 el rollo y las rosas rojas en 150 la decena y 250 las amarillas. Las gerberas cuestan 150 pesos la docena, las gladiolas en 60 pesos, entre otras.

Señalan que la afectación es tal que algunos deben tirar hasta el 30 por ciento de las que adquieren debido a que no las venden

Guadalupe Vázquez, comerciante con más de 50 años de vender flores en San José, en donde comenzó de niña ayudando a su padre, comenta que agosto “fue terrible” aunque parece que la situación mejoró un poco ahora en septiembre.

En el caso del mercado San José, indica que siempre llegan personas a buscar sus flores porque saben que tienen buenos precios y calidad, “pero entendemos que la situación es complicada para todos, que todos andamos bajos de dinero”.

En su caso, dice que prefiere no quejarse mucho y que mientras salga para pagar la renta, pagar la renta y quedarse con un poco seguirá esperando a que lleguen mejores días para su negocio.

En su negocio ofrece arreglos sencillos desde 120 pesos, pero es al gusto del cliente, “el que quiere quedar bien con alguien pide las mejores flores, otros buscan economizar, hay clientes de todos los niveles económicos y gustos”.

Remarca que la flor que ella vende la compra con distribuidores de Puebla y el estado de México quienes han sufrido afectaciones importantes primero por la sequía y luego por las lluvias torrenciales “así que hay que aguantar que nuestros productos lleguen más caros”.

Recuerda que hace un año había arreglos de 100 pesos, pero el día de hoy cuestan 150 porque tienen que enfrentar las alzas por cuestiones climatológicas.

Reportan que la venta de flores en esta ciudad está más baja de lo normal

De la celebración del 21 de septiembre, dice que es una celebración reciente por lo que no se nota mucho, “pero lo que es cierto es que nos encarecen más las variedades de color amarillo, se incrementan hasta 100 por ciento, así que ese día veremos que sucede y como se mueven las ventas”.

Ventas disminuyeron en la avenida Xalapa

La misma situación padecen los comerciantes de flores ubicado en la avenida Xalapa, a unos metros del panteón Xalapeño. Reportan que la venta de flores en esta ciudad está más baja de lo normal.

Explican que pese a que se preparan, porque cíclicamente esta temporada es mala para ellos, está resultando más difícil que en años anteriores.

María Pérez Pale, quien tiene más de dos décadas con su puesto en la avenida Xalapa, explica que las ventas de flores están escasas ya que casi nadie acude a comprar. “Entiendo que primero hay que comprar la comida y pagar los servicios básicos y ya después se adquieren cosas como flores, pero es una situación complicada para nosotros".

María, quien es una de las comerciantes con más años vendiendo flores en la avenida Xalapa, a unos metros del panteón Xalapeño, comenta que no recuerda un año tan difícil en materia económica, exceptuando el tiempo de la pandemia de Covid-19 que fue bastante malo para este sector. “Se nota que no hay dinero y no vemos que venga una mejoría económica pronta”.

Indica que la población sabe que en la avenida Xalapa pueden acudir porque hay variedad en la venta de flores, hay distintas opciones, pero en las últimas semanas, llegan muy poca clientela, “yo creo que porque no hay dinero después de los gastos por el regreso a clases, pero la situación se ha agudizado con los días”.

En cuanto al precio de las flores, comenta que están un poco caras porque les afecta las lluvias, “pero tampoco están a costos imposibles”.

Entrevistada mientras deshojaba unas flores que por el paso de los días se han ido marchitando, comenta con tristeza que el problema es que si no venden sus flores se descomponen y entonces pierden la poca o mucha inversión que realizaron y eso ha tenido que hacer, tirarlas porque no las vende.

De los costos, dice que el rollo de gladiola blanca está en 70 pesos, de nube en 20 pesos, las rosas en 110 pesos del que saca un poco más de dos docenas.

“Nos dicen que por las lluvias han subido su costo, pero hasta ahora es leve no llega ni al 10 por ciento, la verdad es que no vemos una mejoría y ya se acerca Todos Santos, ojalá y la gente dedique algo más para gastar en la compra de flores en las siguientes semanas”.

Durante los meses de graduaciones hubo un poco de movimiento, “se vendía, pero no como esperábamos”, lamentó.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las flores que más se producen en México son el crisantemo, la rosa y la gladiola

Comerciantes señalan que no hay ventas

Don Carlos Fonseca Hernández, quien espera a los clientes desde muy temprano en la avenida Xalapa, comenta que en los últimos días no ha sacado ni la inversión que ha hecho.

A este lugar, comenta, llegan los vendedores al mayoreo que traen flores del Estado de México y la Ciudad de México, que tiene mejores precios, “pero de nada sirve si no las vendemos”.

Igual que sus compañeros de ventas, comenta que si no vende sus flores se pierde su inversión. “La ponemos de agua y hacemos algunos trucos para que aguanten el paso de los días, pero si no llegan los compradores no queda otra más que tirarlas”, dijo.

Doña Elizabeth Morales Rodríguez, atiende el puesto de su hijo en el mercado San José, uno de los principales sitios de distribución de flores de esta ciudad

Van llegando uno que otro sepelio, pero las ventas no mejoran porque ya traen sus flores o no tienen para comprar más, “veo muy malo para nosotros estos días, en mi caso no he vendido casi nada”, concluye.

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las flores que más se producen en México son el crisantemo, la rosa y la gladiola y el Estado de México concentra el 90 por ciento de la producción de flores.