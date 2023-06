Gorras, sombrillas y ventiladores; todo se vende más en Xalapa

La venta de gorras, sombrillas, chanclas y ventiladores, se ha elevado por la ola de calor en Xalapa; comerciantes reportan una importante alza en la comercialización de estos artículos que ayudan a protegerse del intenso calor y evitar los golpes de calor.

Elena Paredes, comerciante con un local donde vende sombrillas y gorras, expone que en los últimos días sí ha notado un incremento de sus ventas.

¿Qué precios tienen las gorras o sombreros?

Las personas pasan y preguntan por el costo de las gorras que tiene desde 70 pesos las lisas de tela hasta 160 las que tienen imágenes y tienen una protección impermeable. “principalmente en las horas de mayor calor pasan jóvenes sean hombres y mujeres y pregunta y como no están caras y se llevan alguna que les servirá para protegerse de los rayos de sol.

Se venden ventiladores personales o para familias completas | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Local Salmonela o amibas pueden aparecer en la temporada, advierte SS

Otro artículo que está saliendo mucho son las sombrillas de colores tenues que ayuda a protegerse del sol, las de color negro no tanto porque lo atraen, pero sobre todo las señoras y jóvenes pasan a comprarse una, situación que en otros año no ocurría.

Explica que en años anteriores solo las señoras adultas las utilizaban, “pero dado la intensidad del sol ahora hay más jóvenes que optan por protegerse”.

Otros productos que se están vendiendo son los sombreros que los hay de distintos precios dependiendo de la calidad. Don Carlos Arizpe quien tiene un establecimiento en la zona centro, comenta que con el calor le han llegado un poco más de clientes porque es un producto adecuado para evitar que la cabeza se caliente, “son ideales, mejor que una gorra”.

Comenta que hay algunos que son económicos que se pueden comprar por 120 pesos, aunque los hay mucho más caros que superan los 500, pero para protegerse del calor los sencillos de palma y a la ancha son buenos.

Sus principales compradores no son jóvenes de la ciudad, sino de las comunidades cercanas donde se trabaja en el campo bajo los rayos del sol, por lo que tener un buen sombrero es indispensable para protegerse de no sufrir un golpe de calor.

Por su parte, Cecilia Orozco quien se dedica a vender chanchas, indica que en los últimos días mejoraron sus ventas porque la gente busca unas buenas chanclas que le den confort después de regresar a casa de trabajar y soportar el calor con zapatos de vestir.

Es más, comenta que ya muchos jóvenes las usan para andar en la calle, porque son cómodas y permiten refrescar los pies.

Lee más: Sin freno la sobrepoblación carcelaria en Veracruz; las cifras

Las que siempre vende más son las de niños, porque ellos cuando regresan de la escuela se cambian los zapatos por chanclas placenteras y bonitas. Los precios de éstas van desde 45 pesos las más sencillas hasta 230 pesos las que son de marca y de mejor calidad.

¿Cuánto cuestan los ventiladores personales?

En distintos puestos en los mercados de productos electrónicos también se pueden comprar los ventiladores personales que son pequeños aparatos que se colocan en los escritorios para darte algo de aire frío.

Local Altas temperaturas podrían estar asociadas a un domo de calor en EU

Estos productos que en su mayoría son chinos tienen un costo, de acuerdo al tamaño, de 78, 168, 158 y 165 pesos.

Don Efraín Pérez lamenta que no se estén vendiendo como quisiera, pasan y preguntan pero no se los llevan como que todavía no les da confianza que sean tan pequeños, “pero les garantizo que si dan un buen aire para refrescar a alguien que están trabajando o ponerlo en el buró de la recamara y para una persona funcionan”.

¿Cuánto cuestan los ventiladores con más potencia?

Para quien quiere ir a comprar un ventilador más potente en uno de los supermercados de la ciudad hay una oferta del 30 por ciento en aires acondicionados.

Mucha gente pregunta por los precios de las gorras, dijo comerciante | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

El aparato más pequeño de la marca LG, que tiene un precio regular de 6 mil 695 pesos, lo ofertan en 4 mil 685 pesos. Asimismo hay un mini Split de LG de 10 mil 995 pesos que ahora se puede adquirir en 8 mil 796 pesos.

Local ¿Qué provoca la ola de calor en Veracruz? Experto te explica

Para quien quiera toda la potencia ofertan otro aparato de la misma Marca de 13 mil 995 pesos en 11 mil 196. En cuanto a los ventiladores hay de distintas formas, calidades y precios. De pedestal de Home-Line puede adquirirse en 995 pesos,

Otro Continental en 895 pesos, pero hay uno de mayor potencia y tamaño marca Vortex de mil 295. También pueden hallar un ventilador de piso que son más cómodos de transportar en mil 295.

Para quienes tienen mayor capacidad económica, en plataformas de comercio electrónicos se pueden adquirir aparatos con lo último en tecnología que se pueden utilizar en las temporadas de frío o calor por 25 mil pesos, pero también hay sistemas para un clima refrescante en 6 mil 200 pesos, pero además con la ventaja que puede ser pagado en meses sin intereses.