Precisa el Inecol que no tiene que ver con poda de árboles en Xalapa

14 de abril de 2022 /Instituto de Ecología, A.C.

Nota aclaratoria

Con relación al comunicado publicado en “Diario de Xalapa” el día 12 de abril de 2022, bajo el título “Cuidan los árboles: Ayuntamiento aplica programa de poda”, donde la titular de la Dirección de Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Xalapa 2022-2025 afirma que estos trabajos cuentan con el respaldo de dictámenes elaborados por personal capacitado en el Instituto de Ecología, A.C., nos permitimos aclarar que el INECOL, a través del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero o de cualquier otra red académica, no ha llevado a cabo cursos de capacitación para la evaluación de riesgo del arbolado urbano para personal de la citada dependencia municipal, y tampoco ha emitido recomendaciones, dictámenes ni opiniones técnicas para las podas y derribos del arbolado de la ciudad de Xalapa, por lo que no comparte lo señalado en el comunicado citado y aclara que no ha tenido nada que ver con las recientes podas y derribos efectuados en la ciudad.

Para fomentar una cultura de respeto hacia los árboles y las mejores prácticas técnicas de manejo para contar con un arbolado urbano con la salud y la calidad necesarias para enfrentar los tiempos de cambio climático, el INECOL, a través del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, está en la mejor disposición de brindar cursos de arboricultura, científica y técnicamente sustentados y estructurados, al personal de la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa.

Atentamente

El Instituto de Ecología