Preocupa a científicos que ganen terreno los antivacunas

Por la acción de grupos antivacunas y la desinformación o divulgación de datos erróneos, la vacunación para las distintas enfermedades va en retroceso en el mundo y Veracruz no es la excepción, declara el epidemiólogo José Manuel Hurtado Capetillo.



El investigador clínico refiere que aumenta la preocupación en la comunidad científica al ver que se regresa a pensamientos antiguos que pueden provocar nuevos problemas de salud pública.

Las personas no vacunadas representan un riesgo para los niños / Foto ilustrativa: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Y es que rememora que en 1796, cuando surgió la primera vacuna contra la viruela, uno de los argumentos

Local Buscarán amparos para vacunar a niños de 5 años

Ejemplifica con la vacuna contra Covid-19, pues aún hay quienes preguntan en redes sociales si vale la pena ponérsela, mientras otras creen en el implante de un microchip.



En la actual crisis sanitaria, dice que las personas no vacunadas representan un riesgo para los niños, personas con contraindicaciones médicas que no se pueden vacunar y hasta para las vacunadas, pues no son 100 por ciento efectivas.



En la Cátedra de Excelencia 2021 Ruy Pérez Tamayo llamó a no olvidar que en 2019 México fue el primer país en recibir una validación por la Organización Mundial de la Salud al haber logrado controlar la transmisión de la rabia por especies.



“Durante muchos años, vacunar a los niños era una tradición incuestionable pero ahora se puede hablar de una afectación a las coberturas por vacunación, cuyos efectos ya se ven en nuevos casos de sarampión u otras enfermedades”.

Te puede interesar: Bajan contagios de Covid-19 pero aún están activos 797 casos en Veracruz

Indica que muchos países requieren que sus ciudadanos reciban ciertas vacunas, pero priman las controversias sobre eficacia, seguridad y moralidad de la vacunación obligatoria ante la tensión entre proteger las libertades individuales o la salud pública.



Al referirse a los reglamentos de salud pública, especifica que buscan proteger a tanta gente como sea posible. En el caso de la vacunación, sí se ha considerado sacrificar la autonomía individual para proteger a las comunidades.

Menciona que se debe cuidar que no se pierda y divulgar que los procesos de vacunación en este momento son efectivos para evitar que más enfermedades diezmen a la población de forma importante.

La acción de grupos antivacunas y la desinformación o divulgación de datos erróneos provoca dudas entre la población que busca vacunarse / Foto ilustrativa: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Exhorta a padres de familia a vacunar a sus niñas, niños y adolescentes, y a los mayores de 18 años, no perder la oportunidad de obtener los biológicos contra la Influenza y Covid-19.

Manifiesta que no se debe perder la fe en que todas las vacunas tengan la credibilidad de la cual goza la que es contra el tétanos, pues sin importa cuántas se tengan, en caso de accidente es muy poco probable que alguien la rechace.