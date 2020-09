Preocupa al priísmo silencio de la Fiscalía sobre el caso de Juan Carlos Molina

Veracruz, Ver.- Tras más de 12 horas de la detención de Itiel o Rafael "N", alias "El Compa Playa" por el presunto asesinato del diputado local Juan Carlos Molina Palacios, la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha emitido información oficial y hay el riesgo de que pueda ser solo un show, denunció el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Coatzacoalcos, Matías Pacheco Cruz.

Alertó que al tener tan cerca el año electoral, los gobiernos incurren en prácticas conocidas como “los chivos expiatorios” para tratar de demostrar al electorado que ejercen justicia.

Denunció que no hay transparencia en el proceso pese a la demanda de todos los alcaldes priístas y miembros del partido por esclarecer el asesinato del diputado y también dirigente cenecista a las afueras de su rancho en el municipio de Medellín en el mes de noviembre.

“Hasta ahora no hay nada claro, no solo en este, cuántos asesinatos y cuántos crímenes sin resolverse van, tenemos que saber si exactamente el que se detuvo es parte de los responsables y estar enterados al cien por ciento. Pueden decir sí estamos trabajando y haciendo bien las cosas, pero la autoridad responsable no ha dado a conocer las cosas por eso el Comité Estatal no fijará postura que reconozca que ese hombre es el responsable pues se está al pendiente de la información”, mencionó.

Por ello insistió en que todo pueda tratarse de un show montado desde palacio de gobierno para contar con un chivo expiatorio con el cual celebrar el año del golpe a la Fiscalía General del estado, tras la caída de Jorge Winckler, ahora prófugo de la justicia.

Cabe hacer mención que en la Cuenca del Papaloapan, ciudadanos demandan justicia debido a las versiones de que se trató de un crimen pasional y que el presunto asesino o los presuntos asesinos contaron con apoyo debido a la corta distancia en que atacaron.