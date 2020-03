Preocupan agresiones y muertes de mujeres

En los primeros dos meses del año, en Veracruz se han registrado 20 feminicidios, 52 desapariciones femeninas, 231 agresiones y 11 homicidios de mujeres, esto de acuerdo con los datos Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana por el monitoreo realizado a medios informativos.

El año pasado, la entidad cerró con el primer lugar nacional de feminicidios. La cifra de mujeres asesinadas por razones de género varía, de 157 casos según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con 159 casos si se toman los de la página oficial de la FGE.

Veracruz se mantienen vigentes dos alertas de género, una por violencia hacia las mujeres y la otra por agravio comparado, lo que deja de manifiesto que el estado no ha hecho las acciones pertinentes para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

La primera alerta, por violencia de género, data de 2016 y aún hay un rezago importante en el tema del acceso de las mujeres a la justicia y la reparación de los daños. Sin embargo, es en la segunda alerta en la que mayor retraso se tiene, ya que tiene que ver de manera directa con despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, tal y como ocurre en la Ciudad de México.

En 1987, Rosalba Campos Velázquez tuvo que salir de su casa por problemas familiares, llevando consigo a sus tres hijos de 5, 3 y un año de edad. Al verse sin casa, sin apoyo económico y con mucha necesidad comienza a participar de proyectos sociales y se integra a la Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda en Veracruz (Ucisver) para conseguir un terreno en el que pudiera levantar una casa para su familia. 33 años después es ella quien encabeza acciones a favor de las mujeres de su comunidad.

En entrevista para Diario de Xalapa, Campos Velázquez asegura que su trabajo es apenas un árbol en un bosque de activistas, mujeres y hombres, que todos los días buscan ayudar a los demás a tener una vida digna. “Si no hubiera necesidades entonces no hubieran luchadores sociales”.

A unos días de recibir la Medalla Insurgente “María Teresa de Medina y Miranda”, por su labor en la Red Comunitaria de Mujeres Xalapa, que integran mujeres líderes de las colonias Revolución, 21 de Marzo y El Naranjal, la mujer asegura que su mayor recompensa es trabajar todos los días junto a otro grupo de mujeres para mejorar la vida de la comunidad. “Ojalá que esa medalla fuera de chocolate para poder romperla en cachitos y comérmela junto a todas esas mujeres que integran la red y las que me han ayudado en este camino”, asegura.

SIEMPRE FUI REBELDE

Rosalba abre su morral rojo, el que siempre trae consigo y muestra su contenido. La libreta, plumas y plumones quedan a la vista. “Un revolucionario siempre debe traer estas tres cosas. Libreta y plumas para anotar y los plumones porque nunca se sabe cuándo se va a tener que armar una pancarta y manifestarse”, sentencia.

Rosalba Campos | Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Explica que fue su madre quien sembró en ella la semilla de la rebeldía y la participación social, ya que la motivó a integrarse a un grupo de personas que luchaban por posesión de tierras para vivir. Fue así como inicia su camino que la llevó a obtener un terreno en la zona conocida como Tierra y Libertad que hoy es la colonia El Naranjal, en la periferia de Xalapa.

Rosalba es de risa fácil, sin embargo, en cuanto comienza a hablar de las desigualdades y las carencias la cara le cambia. Piensa mucho antes de hablar y reconoce que las injusticias no han acabado y que a pesar de vivir en la capital del estado, mucha gente carece de lo más indispensable.

En esto de la lucha seguirle porque los problemas no acaban cuando te llega el drenaje, la luz, el agua o cuando algún gobierno municipal te pavimente. No, eso no termina ahí, tenemos que organizarnos por la salud, por los derechos, por las mujeres por los niños. La lucha es constante y no paran porque las injusticias no paran, ocurren todos los días. Hasta que no haya un gobierno que sea verdaderamente democrático y cuando realmente haya igualdad

explica

Cuenta que otra de sus mayores preocupaciones es el nivel de violencia que viven las mujeres y los niños de su comunidad. Incluso, apunta hay zonas de la ciudad en la que las personas desconocen sus derechos fundamentales y viven creyendo que la violencia es una parte “normal” en sus vidas. “Desgraciadamente desde nuestra casa empieza la violencia y lo peor es que son las personas que amamos las que nos violentan. La madre, el padre, los hermanos e incluso, nuestra pareja que es quien más no debería proteger es por la que más somos agredidas”.

Campos Velázquez reconoce que gran parte de su trabajo social se lo debe a dos mujeres: su madre que la ayudó a criar a sus tres hijos y Eduarda Campos, su madre política, quien le enseñó el camino de la lucha social.

MUJERES APOYANDO MUJERES

La Red Comunitaria de Mujeres Xalapa es una agrupación de mujeres líderes de las colonias Revolución, 21 de Marzo y El Naranjal y que se reúnen dos veces al mes para planear estrategias para el apoyo a las demás.

El grupo que encabeza Rosalba está conformado por 10 integrantes, quienes organizan y gestionan talleres sobre derechos humanos, equidad de género, salud, medio ambiente. Buscan además generar actividades de recreación y de contacto con la naturaleza.

Rosalba explica que además se imparte orientación legal para todas aquellas que tengan problemas y se les impulsa para mejorar el entorno en el que viven ellas y sus hijos. Y es que, reconoce que en las periferias aún hay muchas mujeres que no conocen sus derechos fundamentales y por ende, no exigen que se respeten. “Las mujeres estamos tan metidas en nuestras actividades en casa que muchas veces no nos informamos. Por eso redes como éstas son tan importantes porque así les platicamos de primera mano sus derechos”.

Rosalba Campos Velázquez recibirá a Medalla Insurgente “María Teresa de Medina y Miranda”, por su labor social, el miércoles 11 de marzo a las 10 de la mañana en la sala de Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa.

Gobernador inaugura un centro de Salud en Mixtla

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez inauguró en Mixtla de Altamirano el Centro de Salud “Maricela Vallejo”, en memoria de la exalcaldesa de este municipio serrano.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el mandatario estatal recordó a la exedil, quien fuera asesinada el 24 de abril de 2019 junto a su marido y su escolta.

Como muestra de que no se va a olvidar nunca más ese nombre es que hemos decidido que lo que ella impulsó, la nueva clínica, llevará el nombre de Maricela Vallejo

señaló el gobernador del Estado durante su mensaje

En el homenaje póstumo que se le rindió, García Jiménez recordó que el acceso a la salud para toda la población fue una de las luchas de la alcaldesa que llegó a este puesto con tan solo 27 años de edad.

Entregamos otro Centro de Salud, esta vez en Mixtla de Altamirano, en la sierra de Zongolica, zona olvidada por gobiernos neoliberales y que ahora nos estamos dando a la tarea de llevar servicios de calidad.



”No es causal que hoy, 8 de marzo decidimos conmemorar, hay el nombre de una mujer que corre en todos los corazones de las mujeres indígenas que logró ocupar un lugar importante en su municipio", agregó el mandatario ante habitantes.

Finalmente, García Jiménez destacó que Vallejo Orea permanecerá en los corazones de todos quienes la conocieron.

“En nuestros corazones hoy está el nombre de Maricela Vallejo, Por eso quisimos estar aquí”, concluyó el gobernador del Estado para posteriormente inaugurar oficialmente el centro de salud en la localidad.

Un día sin mujeres, para crear presión

Lo que comenzó siendo la convocatoria de un grupo de feministas del puerto de Veracruz denominadas “Brujas del Mar” se convirtió en un llamado nacional por la seguridad y los derechos de las mujeres. En Veracruz decenas de empresas, instituciones educativas y dependencias públicas han anunciado su respaldo al paro nacional #UnDíaSinNosotras que busca hacer visible la violencia estructural que viven mujeres y niñas en el país.

De esta forma, se espera que sean miles de veracruzanas que no asistan a la escuela, al trabajo, no vayan a lugares públicos y se sumen a un apagón digital en el que se evite el uso de redes sociales, plataformas digitales y páginas de internet.

FALTAR NO ES LO MISMO QUE PARAR

María Lilia Viveros Ramírez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), aseguró que el tener un “permiso” para faltar a sus actividades diarias no es lo mismo que sumarse al paro de mujeres, por lo que hizo un llamado a la solidaridad absoluta con el proyecto con el fin de “darle sentido”. “Sería lo correcto realizar acciones consecuentes para que se note la ausencia de las mujeres”, señaló.

Por ello y ante la pregunta de ¿si vamos a parar, qué vamos a hacer?, la catedrática reiteró que entre las actividades se podría promover ver una película con motivo feminista, investigar cifras y compartirlas, y otras actividades que de manera activa ayuden al movimiento.

El paro es de las actividades ordinarias que tenemos en nuestro quehacer, por eso se hizo el 9 y no el 8 porque es domingo y es día inhábil; es parar de las actividades cotidianas y darnos ese tiempo para generar esa reflexión en torno a nuestra actividad económica, lo que estamos produciendo, para que haya un impacto económico

Recordó que dado que la Universidad Veracruzana ya respaldó este movimiento, las catedráticas de la UV, se sumarán al paro de manera activa, lo que quiere decir que durante esa pausa de labor buscarán realizar labores de concientización. Destacó que ante el llamado de quedarse en casa las charlas podrían darse a través de redes sociales o a aquellas personas que se tengan cerca. “Deseamos que ese paro no se confunda con un día de asueto”, reiteró.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Viveros Ramírez destacó que dado que se trata de un paro de las actividades que realizan las mujeres, también se propone detener las labores domésticas con el fin de demostrarle a la sociedad el número de mujeres que trabajan y producen y exigir que esto se refleje en las políticas públicas. “Ese día las mujeres no tendemos camas, no lavamos trastes, solo comentamos, compartimos y reflexionamos para nosotras y para los otros, para que se haga conciencia colectiva”.

A través de sus redes sociales, Las Brujas del Mar han aclarado que el movimiento #UnDíaSinNosotras es una iniciativa apartidista surgida de los colectivos y respaldada por las mujeres de todos los sectores. Aclararon además que, se trata de un llamado a parar, por lo que este 9 de marzo no debe verse como una fecha de asueto.

Se trata de simular una desaparición, es un simulacro por aquellas 10 mujeres que desaparecen cada día en nuestro país. Se trata de paralizar la economía al frenar el consumo que generamos y hacer conciencia de cómo sería un día sin ti para los demás

señaló el colectivo

Por ello, para aumentar el impacto de este movimiento recomendaron a las mujeres de todas las edades no asistir al trabajo, no asistir a la escuela, no salir a comer, tomar café o pasearse en espacios públicos, así como realizar un “apagón digital de redes sociales”, evitando abrir, checar, comentar o publicar en las cuentas personales.

“Es muy importante que ese día no hagas ninguna compra, anticípate a esto y realiza tus compras antes de ese día”, recomendaron. Por ello, este día debería ser utilizado para generar conciencia y reflexionar sobre los tipos de violencia que afectan a las mujeres.

Las mujeres tienen menos espacios en los puestos públicos

De las 17 dependencias del Gobierno del Estado de Veracruz, sólo seis están encabezadas por mujeres. Al gobernador Cuitláhuac García Jiménez lo acompañan en el gobierno: Guadalupe Argüelles Lozano, titular de la Secretaría del Trabajo, Previción Social y Productividad (STPSP); María del Rocío Pérez Pérez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA); Xóchitl Arbesú Lago, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR); Guadalupe Osorno Maldonado, titular de la Secretaría de Protección Civil (PC); Mercedes Santoyo Domínguez, titular de la Contraloría General del Estado (CGE); Waltraud Martínez Olvera, jefa de la oficina del Programa de Gobierno (PROGOB).

En el Poder judicial se encuentran Sofía Martínez Huerta, presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

En el poder legislativo la LXV Legislatura del Congreso Local está conformada por 50 diputados, 25 de ellos son mujeres.

Morena: Cristina Alarcón Gutiérrez, Representación Proporcional; Magaly Armenta Oliveros, Distrito XXVI, Cosoleacaque; Elizabeth Cervantes de la Cruz, Representación Proporcional; Margarita Corro Mendoza, Distrito XXIII, Cosamaloapan; Ana Míriam Ferráez Centeno, Distrito XI, Xalapa II; María Candelas Francisco Doce, Distrito XXI, Camerino Z. Mendoza; Rosalinda Galindo Silva, Distrito X. Xalapa I; Deisy Juan Antonio, Distrito XXVII, Acayucan; Adriana Paola Linares Capitanachi, Distrito V, Poza Rica; María Esther López Callejas, Distrito XIII, Emiliano Zapata; Adriana Esther Martínez Sánchez, Distrito VII, Martínez de la Torre; Jessica Ramírez Cisneros, Distrito XXVIII, Minatitlán; Mónica Robles Barajas, Representación Proporcional;Vicky Virginia Tadeo Ríos, Representación Proporcional.

PAN: María Josefina Gamboa Torales, Distrito XIV, Veracruz I; María Graciela Hernández Iñiguez, Representación Proporcional; Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Distrito XVIII, Huatusco; María de Jesús Martínez Díaz, Representación Proporcional; Montserrat Ortega Ruiz, Representación Proporcional; Judith Pineda Andrade, Distrito II, Tantoyuca.

En el PRI están Érika Ayala Ríos, Representación Proporcional. En el Movimiento Ciudadano: Ivonne Trujillo Ortiz, Distrito IX. Perote.

En el PRD Brianda Kristel Hernández Topete, Distrito XXIV, Santiago Tuxtla; Florencia Martínez Rivera, Representación Proporcional. En el PVEM: Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, Representación Proporcional.

En cuanto a los organismos autónomos, en seis de los ocho organismos autónomos de Veracruz están encabezados por mujeres. En el caso de la UV, Orfis y FGE es la primera vez que están encabezados por una mujer: Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP); Sara Ladrón de Guevara González, rectora de la Universidad Veracruzana (UV); Verónica Hernández Giadáns, encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE); Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis); Claudia Díaz Tablada, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).