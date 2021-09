Preocupante que utilicen la FGR como presión para perseguir adversarios: Senadora

Boca del Río, Ver.- Para la senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, es preocupante que la Fiscalía General de la República sea utilizada por el Gobierno Federal para perseguir a políticos y opositores a la 4T.

La legisladora hizo ver diversos ejemplos durante la actual administración, siendo el último la persecución en contra de la comunidad científica para evitar críticas a su administración.

Considera que no hay elementos para imputar un delito, como se pretende por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero, pues el supuesto por el que se les quiere llevar a juicio se basa en una Ley del 2019 que no aplicaría para ellos.

“Tengo la impresión de que viene una Ley del Conacyt y lo que quieren es debilitar a la comunidad científica, para que no proteste, para que no establezca temas, creo que el Presidente está utilizando a la fiscalía como un mecanismo de presión a sus adversarios políticos y es algo que no debemos permitir en el país”.

La Senadora no descarta que se llame a comparecer al fiscal Alejandro Gertz Manero, para que explique este y otros casos en donde se presume una persecución política.

Recuerda que como el caso de los investigadores y científicos perseguidos por la FGR, se encuentra el tema del panista Ricardo "N", a quien se le investiga por supuestas declaraciones de Emilio "N", exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto acusado de corrupción.

Por el contrario, la senadora hidalguense señala que otras investigaciones que incomodan al Gobierno Federal, como el caso de Manuel Barlett y los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, siguen detenidos.

Al término de una reunión que sostuvo con empresarios de la Coparmex Veracruz, también fue cuestionada sobre la percepción que tiene del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, a quien calificó como “una buena persona”, pero señaló que le falta capacidad técnica y conocimiento para ser Gobernador.

“Si lo eligieron por ser buena persona, ahí la responsabilidad es de los veracruzanos, ese era mi comentario, o sea, finalmente los ciudadanos toman la decisión de a quién elegir”, concluyó.